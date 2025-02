Olbia: proclamati i campioni del motocross

Olbia. Olbia è stata il centro del motocross sardo con la cerimonia di premiazione del campionato regionale 2024, che ha visto protagonisti i migliori piloti della Sardegna. L’evento ha riunito atleti di tutte le età, dai giovani talenti ai veterani, per celebrare un anno di gare combattute sui circuiti dell’isola.

Alla premiazione erano presenti figure di spicco del motocross regionale e nazionale. Massimo Monaco, presidente del Motoclub Olbia MX, ha accolto piloti e appassionati, sottolineando la crescita di questo sport in Sardegna. Enrico Melis, presidente del comitato regionale della Federazione Motociclistica Italiana, ha evidenziato l’alto livello del campionato, mentre Giovanni Copioli, presidente della Federazione Motociclistica Italiana, si è collegato in videoconferenza per complimentarsi con gli atleti e gli organizzatori.

Presente anche Michele Medda, vice presidente del Core Sardegna, che ha ribadito l’importanza delle competizioni locali per lo sviluppo del motocross nell’isola. La premiazione ha visto protagonisti i campioni delle diverse categorie. I più giovani, vere promesse per il futuro, hanno ricevuto il riconoscimento per le loro prestazioni nelle classi 65 Debuttanti, 65 Cadetti, 85 Junior e 85 Senior, che hanno regalato spettacolo durante la stagione. Accanto a loro, i piloti più esperti hanno dominato le categorie 125 Junior, 125 Senior, MX2, MX1 e Open, confermandosi ai vertici del motocross sardo.



Non sono mancati i riconoscimenti per le squadre che si sono distinte nel campionato, con il Trofeo Regionale Sardo Lites che ha visto sfidarsi alcuni dei migliori nomi della specialità. Un’attenzione particolare è stata riservata alle donne che hanno preso parte alle competizioni, premiate per il loro impegno e la loro passione per questo sport.



Conclusa la stagione 2024, l’attenzione si sposta già sulla prossima. Il campionato regionale sardo 2025 di motocross prenderà ufficialmente il via il 16 febbraio all’Olbia Arena, con la prima gara che vedrà in pista i migliori piloti dell’isola. Il campionato di enduro inizierà invece il 16 marzo. I due appuntamenti in città sono organizzati dal Motoclub Olbia Mx e dall’Assessorato ai Grandi eventi del comune di Olbia.



Di seguito i risultati completi dei Campionati e Trofei Regionali 2024:

Campionato Sardo Enduro 2024

Top Class

Spanu Claudio MC Dorgali

Categoria Z 50 cc.

Cabizzosu Diego MC Insolita Sardegna

Categoria Cadetti

Espis Samuele MC Lancia Sassi Narcao

Categoria Junior

1° Cuccu Enrico MC Lancia Sassi Narcao 2° Autelitano Luca MC Iglesias

3° Siddi Matteo MC Solanas Vintage

Categoria Senior 2 tempi

1° Pisanu Manuel MC Solanas Vintage 2° Cannas Tommaso MC Città di Cagliari 3° Marras Roberto MC Insolita Sardegna

Categoria Senior 4 tempi

1° Pudda Giovanni Antonio MC Enduro Buddusò 2° Picciau Enrico MC Città di Cagliari

3° Falconi Gianluca MC Mucchio Selvaggio Gavoi

Categoria Major 2 tempi

1° Pusceddu Alessandro MC Motor School Riola 2° Cuccuru Livio MC Sandalion

3° Contini Giovanni MC Sa Palestra Sinnai

Categoria Major 4 tempi

1° Mulas Alessio MC Solanas Vintage

2° Mulas Manuel MC Mucchio Selvaggio Gavoi 3° Palmas Claudio MC Lancia Sassi Narcao

Categoria Veteran

1° Seruis Antonio MC Città di Cagliari 2° Varchetta Carlino MC Olbia MX

3° Perra Raimondo MC Città di Cagliari

Categoria Ultravetaran

1° Pusceddu Giovanni MC Iglesias

2° Fadda Alessandro MC Iglesias

3° Carta Pierluigi MC Motor School Riola

Categoria Territoriale Unica

1° Chessa Marco MC Orosei

2° Langiu Samuele MC Orosei 3° Cambone Corrado MC Orosei

Classifica Assoluta

1° Mulas Alessio MC Solanas Vintage

2° Cuccu Enrico MC Lancia Sassi Narcao

3° Mulas Manuel MC Mucchio Selvaggio Gavoi

Classifica Squadre

1° MC Iglesias

2° MC Lancia Sassi Narcao 3° MC Città di Cagliari

Campionato Sardo Minienduro 2024 Categoria Vintage, Evo, Scrambler e Sprint

Categoria Vintage fino a 125cc

1° Faiferri Roberto MC Città di Cagliari 2° Lobina Giorgio MC Città di Cagliari 3° Piccardi Carlo MC Iglesias

Categoria Vintage oltre a 125cc

1° Gianni Maurizio Giovanni MC Olbia MX 2° Desole Fabio MC Motocicli Audaci

3° Cataldo Marco MC Iglesias

Categoria Scrambler Unica

1° Corgiolu Luca MC Motocicli Audaci 2° Ferrari Alessio MC Motocicli Audaci 3° Manca Nicola MC Motocicli Audaci

Categoria Sprint Unica

1° Piras Riccardo MC Solanas Vintage

2° De Riva Giuseppe MC Iglesias

3° Kasraoui Ahmed MC Il Castello Sardara

Squadre Vintage

1° MC Città di Cagliari 2° MC Iglesias

Minienduro Classe Debuttanti

1° Barabino Ettore MC Stop&Go

2° Balata Marco Leon MC Stop&Go 3° Mura Mattia MC Stop&Go

Minienduro Classe Cadetti

1° Sanna Giovanni Enrico MC Stop & Go

2° Usai Marco MC Motocicli Audaci

3° Piras Cristian MC San Giorgio Perdasdefogu

Minienduro Classe Junior

1° Cardia Alberto MC Iglesias

2° Bulleri Diego MC Stop & Go

3° Vacca Simone MC Motocicli Audaci

Minienduro Classe Senior

1° Mulas Cesare MC Dorgali

2° Stangoni Simone MC Shardana

3° Piete Francesco Martino MC Stop & Go

Minienduro Classe 125 Mini

1° Firinu Gabriele MC Motor School Riola 2° Putzolu Marco MC MCM Gonnesa

3° Cubeddu Matteo MC Seneghe

Campionato Sardo Motocross Junior 2024

Classe 65 Debuttanti

1° Balata Marco Leon MC Stop & Go 2° Cassitta Mattia MC Olbia MX

3° Barabino Ettore MC Stop & Go

Classe 65 Cadetti

1° Corda Daniel MC Il Castello Sardara 2° Cugusi Samuel MC Lazzaretto

3° Farris Michele MC Terralba

Classe 85 Junior

1° Soro Samuel MC Bruschi Polidoro

2° Grosso Francesco MC Il Castello Sardara 3° Onnis Marco MC Solanas Vintage

Classe 85 Senior

1° Piras Gabriele MC Il Castello Sardara

2° Demurtas Andrea MC Shardana

3° Piga Cesare Vittorio MC Porto Ferro ASD

Classe 125 Junior

1° Cherchi Loris MC Lazzaretto

2° Bianchi Leonardo MC Lazzaretto

3° Lombardi Riccardo MC Bruschi Polidoro

Classe 125 Senior

1° Ticca Andrea MC Porto Ferro ASD 2° Piredda Andrea MC Sas Taras Padru 3° Arru Matteo MC Sas Taras Padru

Campionato Sardo Motocross Senior 2024

Classe MX2

1° Cadeddu Andrea MC Shardana 2° Atzeni Erik MC MCM Gonnesa 3° Serra Sergio MC Sandalion

Classe MX1

1° Setzi Bruno MC MCM Gonnesa

2° Sotgiu Mauro MC Città di Arzachena

3° Bergamin Marco MC Motor School Riola

Classe Open

1° Pasella Gavino MC Siniscola

2° Asole Giovanni MC Bruschi Polidoro 3° Muscas Ivan MC Villacidro

Trofeo Regionale Sardo Lites

1° Muscas Alessandro MC Cross Park Dolianova 2° Pitzanti Salvatore MC Cross Park Dolianova 3° Borsato Daniele MC Il Castello Sardara

Medaglie di ringraziamento per la partecipazione alle donne e ragazze del motociclismo agonistico

Putzolu Alice MC Shardana

Giorda Alice MC Motor School Riola Achenza Maya MC MCM Gonnesa Lorrai Gaia MC Il Castello Sardara Placido Alissa MC Città di Arzachena Mori Claudia MC Carbonia

Bassetti Maria Paola MC Città di Cagliari Boeddu Giulia MC Dorgali

Nicolai Siria MC Stop & Go

Trofeo Turistico Regionale

Classifica Moto Club Organizzatori 2024 1° MC Kart Riola – Riola Sardo

2° MC Is Aramigus – Samatzai

3° MC Giganti Bikers Cabras – Cabras

Classifica Moto Club Partecipanti 2024 1° MC Le Dune – Masainas

2° MC Giganti Bikers Cabras – Cabras 3° MC Kart Riola – Riola Sardo

Classifica Conduttori 2024

1° Pinna Paolo Mario MC Carbonia

2° Fai Christian MC Le Dune

3° Massidda Alessandro MC Kart Riola

Classifica Passeggeri 2024

1° Severgnini Elisa MC Le Dune

2° Dessì Anna Maria MC Kart Riola 3° Atzori Cristina MC Kart Riola

Medaglie di Ringraziamento per le Donne Conduttrici del Mototurismo

Contini Giuliana MC Giganti Cabras Contini Alessia MC Giganti Cabras Poddi Michela MC Giganti Cabras Locci Barbara MC Giganti Cabras Sechi Morgana MC Le Dune Masainas De Luigi Eugenia MC Dorgali

Attestati di Stima e Ringraziamento

Targa al dott. Gianni Ottaviani

Targa a Claudio Spanu MC Dorgali – Tecnico II° Livello

Targa a Luciano Zanda e Simona Molinas

Targa alla redazione di Tuttomotori News

Targa all’amministrazione comunale di Olbia

Targa al direttore di gara Carlo Piccardi

Alla ragioniera Patrizia Costa, già funzionario del comitato regionale Sardegna