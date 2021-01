Olbia, Piano Mancini bloccato: Carabinieri acquisiscono documenti in Regione

Olbia, 2 gennaio 2021 – Il 2020 si è chiuso con un blitz dei Carabinieri piuttosto importante: quello compiuto negli uffici della Regione Sardegna per conto della Procura di Tempio.

I militari coordinati dal colonnello Davide Crapa, secondo le indiscrezioni pubblicate dall’Unione Sarda lo scorso 31 dicembre, si sono presentati ad alcuni dirigenti regionali con lo scopo di acquisire alcuni importanti documenti sul Piano Mancini e dunque sulle opere di mitigazione del rischio idrogeologico della Città di Olbia. Tema caldissimo dal punto di vista politico, e non solo, poiché in ballo vi sono i finanziamenti dello Stato, un piano approvato ormai in itinere da tempo e una proposta progettuale avanzata dallo studio Technital per conto del Comune di Olbia guidato dal sindaco Settimo Nizzi che, su questo tema, vinse le elezioni del 2016.

Secondo tali indiscrezioni, l’Arma avrebbe acquisito la documentazione relativa all’ultimo step del piano e in particolare i pareri negativi e le osservazioni fatte.

Le ultime notizie sul Piano Mancini erano le seguenti: l’assessorato ai Lavori Pubblici che dà il via libera, l’Assessorato all’Ambiente che dà un preavviso di diniego. Sullo sfondo, la politica e adesso una lente di ingrandimento puntata dalla Procura.