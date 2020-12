Olbia: Paola Spano, consigli di stile per le feste

Olbia, 26 dicembre 2020 – Anche se le prossime festività saranno vissute dalla maggior parte di noi con toni sommessi, possiamo però anche pensare a qualcosa di “frivolo” in vista dei prossimi incontri (sempre nel rispetto del DPCM) con famigliari e amici. Per darci qualche prezioso sulla mise più adatta per il prossimo Natale, o per un prezioso suggerimento dell’ultimo momento, chiediamo aiuto a Paola Spano. Nata a Milano ma ormai da oltre 20 anni ad Olbia, Paola Spano da circa 5 anni si occupa di stile.

Attraverso le varie piattaforme social e personalmente, Paola Spano segue con passione il suo lavoro di stylist, consulente d’immagine ed di esperta di colore: “Con il mio lavoro aiuto le donne ad identificarsi con il proprio look, e farle sentire bene e a proprio agio con la loro fisicità. Cerco di tirar fuori da ognuna di loro la personale versione migliore, scoprendo la loro essenza di stile e rimodellando la loro immagine. Dopo un’attenta analisi color morfologica del viso e del corpo, consiglio gli abiti, (modelli, colori fantasie, texture) e accessori che si armonizzano meglio con la loro fisicità ed il loro stile, oltre a trucco, colore e taglio dei capelli per dare un’immagine coerente”.

Spesso Paola Spano si trova a dover riformulare un nuovo guardaroba che valorizzi le sue clienti, sfruttando al meglio il guardaroba esistente. Il valore aggiunto del suo lavoro è quello di ottimizzare i costi , suggerendo solo acquisti consapevoli, solo capi giusti e strategici per avere dei guardaroba versatili ma intelligenti perché tutte le donne hanno il diritto di sentirsi bene e belle.

In vista delle prossime Feste giriamo la richiesta a Paola Spano per ricevere qualche prezioso consiglio, per avere sempre il look adatto: “All’inizio di ogni stagione natalizia la maggior parte delle Donne inizia a pensare cosa acquistare da indossare per le feste, io sono sempre più fautrice di un guardaroba sostenibile fatto di capi Basici e versatili che ci vengono in soccorso in ogni occasione sul “cosa indossare”, bastano pochi accorgimenti come, cambiare gli accessori e trasformare totalmente un Look da informale a formale ed elegante e chic. Ad esempio ad un classico pantalone nero o una gonna e una camicia bianca che tutte abbiamo nei nostri Armadi, sarà sufficiente indossare un po’ di luccichii con collane e

orecchini, un borsa strutturata ed elegante un bel Rossetto Rosso che eleverà subito l’aspetto del Look adatto ad un giorno di festa.

Si può completare il Look con un Blazer o un Cardigan anche rosso in questo caso, dipende se siamo in famiglia o tra amici (restrizioni Covid permettendo) e dalla location”.

Le immagini proposte mostrano i suggerimenti di Paola Spano nel dettaglio, fornendo spunti preziosi per ognuna di noi.

Chiediamo a Paola Spano quali siano le mise più in voga in questo periodo in cui la pandemia è la vera protagonista dei nostri giorni: “Come ogni Natale che si rispetti i colori più rappresentativi restano il rosso, il verde e l’oro.I must restano i classici tricot con motivi Natalizi, dal pull con babbo Natale alle renne a quelli con motivi norvegesi che fanno tanto Natale, neve, montagne, si possono abbinare per renderli meno scontati e più fashion dei pantaloni bianchi ma non solo, adatti alle più giovani

o a chi passerà qualche giorno in campagna o in montagna. Restano sempre molto belli i Look più classici, i capi in rosso vanno praticamente bene

quasi tutti, dai vestiti agli accessori. La strategia per uscire indenni dai giorni si festa è puntare sugli accessori per completare i

Look che dovranno essere super luminosi e brillanti”.

Occuparsi della propria immagine ci permette di esprimere ulteriormente la nostra personalità, permettendo di far approfondire la nostra conoscenza interiore, a chi abbiamo accanto. Il linguaggio del corpo, i colori delle texture e dei profumi che utilizziamo giornalmente non è mai casuale. Attraverso la nostra immagine lanciamo continuamente messaggi consci e inconsci a chi ci circonda. Un universo comunicativo affascinante e tutto da scoprire.

Riciclare un abito già indossato, utilizzare diversamente gli accessori, rispolverare un abito dall’armadio delle nostre mamme. Il capo immancabile. Questi sono alcuni suggerimenti che Paola Spano ci sussurra tra ciò che non dovrà mai mancare nel nostro guardaroba delle feste, e cosa evitare: “Più che un riciclo consiglierei il must have per eccellenza il classico LBD, magari vintage rubato dall’armadio di mamma o nonna, sempre bello ed attuale che ci darà modo di essere sempre perfette per ogni occasione dei prossimi giorni di festa solo abbinando i giusti accessori. Eviterei sicuramente almeno per i giorni di festa, di indossare i jeans e tutti quei capi un po’ troppo casual. Per i regali penso che questo anno così particolare sia l’anno del regalo che valorizzi in tutti sensi il nostro meraviglioso territorio, regalando oltre ai prodotti tipici alimentari della

tradizione anche dei regali magari personalizzati e artigianali made in Sardegna fatti a mano che hanno anche un valore aggiunto.”

Non possiamo di certo trascurare l’universo maschile, quindi chiediamo alla nostra preziosa consulente d’immagine Paola Spano, qualche indicazione per i prossimi giorni di festa: “Lo Style maschile è sempre più semplice ma non per questo meno bello e i capi maschili nascondono molte insidie, a tal proposito vorrei dare qualche piccolo consiglio sulla scelta della cravatta che molti uomini indossano solo in alcune occasioni.

La cravatta deve sempre essere la protagonista in un outfit maschile da sola riesce a dare un tocco di grande raffinatezza. Per la scelta del colore direi che con il rosso o il bordeaux per i giorni di Festa non si sbaglia, la regola dice che con la camicia chiara ci vuole la cravatta scura e viceversa e la cravatta deve sempre essere in contrasto con la camicia. La cravatta si deve abbinare alla camicia e più precisamente al collo della camicia, se il collo della camicia è corto si usa la cravatta slim se è regular, cravatta regular. Un altro consiglio sulle cravatte che molti uomini ignorano è la grandezza del nodo, la grandezza và abbinata alla dimensione del collo per avere un’immagine più equilibrata. Per quanto riguarda quale sia il nodo perfetto non si può dare una semplice risposta in quanto si apre un mondo di amanti di un tipo piuttosto che un altro, dipende dal tessuto, dalla larghezza e dalla consistenza della cravatta, esistono ben 100 nodi differenti e sono ben 13 i modi differenti di annodarla più usati. Il mondo delle cravatte è davvero molto affascinante ci sono talmente tanti piccoli dettagli da sapere che questi sono solo alcuni piccolissimi consigli. Il tocco fashion resta sempre indossare i calzini dello stesso colore della cravatta”.

Il nostro incontro con la deliziosa Paola Spano si è rivelato prezioso. I suoi consigli di stile potranno essere adottati e sviluppati per acquisire quel pizzico di sicurezza in più, indossando finalmente ciò di cui abbiamo veramente bisogno. La ritroveremo sui social instagram e facebook con le sue pillole giornaliere di consigli di style.

Non ci resta che regalarci un tocco glamour come strenna preziosa per questo Natale, in cui riusciremo a brillare nonostante i toni poco accesi. Indossiamo il nostro sorriso migliore e diamo il benvenuto al nuovo anno, con la certezza che tempi sereni attendono tutti noi.