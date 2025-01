Olbia, ottimo il bilancio per la Olbia Cycling: concluso il campionato di ciclocross

Cultura

Dodici anni con i Tazenda, Nicola Nite lascia la band: "Decisione sofferta"

Sassari. Nicola Nite, cantante dei Tazenda per dodici anni, ha annunciato il suo addio alla band. La decisione, come spiegato dallo stesso cantante algherese, è stata presa per motivi personali, senza alcun contrasto con gli altri membri della...