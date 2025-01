Olbia, le navi e la luna piena

Olbia. Le bellezze naturali paesaggistiche della nostra città non smettono mai di stupire, specialmente in concomitanza con i fenomeni astronomici come quelli della Superluna. Se poi alla magia della luna piena si aggiungono un mare calmo che fa da specchio e due navi che riportano i disegni dei cartoni animati e dei supereroi, la riuscita dello scatto è assicurata. E Luigi Sanna, non avrebbe potuto immortalare il tutto in un momento migliore. Una cartolina unica che ci ricorda la grande fortuna di vivere in un posto fantastico come la Sardegna e, nello specifico, Olbia.