Olbia: Labint presenta la festa Mboumbaye

Olbia. Si terrà venerdì 1 dicembre 2023 presso lo spazio culturale polivalente in via Basilicata 24, dalle ore 17 alle ore 20:30, la festa giunta alla seconda edizione dal titolo "Mboumbaye". Tanto cibo e divertimento con l'orchestra del liceo musicale diretta da Laura Cocco, Alessandro Mazzullo e Rostyslav Prachun (chitarra e pianoforte), poi laboratorio ludico linguistico per bambini e la proiezione del cortometraggio Rapsodia Sarda, presentazione degli allievi della scuola di italiano per stranieri. Ad accompagnare la serata un buffet multietnico proposto dagli studenti dell'istituto professionale alberghiero di Arzachena. Tutti sono invitati a partecipare all'evento organizzato da Labint- laboratorio interculturale per l'integrazione.

Sul posto sarà possibile acquistare i biglietti della lotteria, in palio importanti premi: di seguito la locandina con tutte le informazioni utili.