Olbia: la vendemmia dei bambini produce un vino solidale

Olbia, 16 marzo 2019- Un vino imbottigliato per aiutare i bambini di un villaggio del Madagascar grazie alla vendemmia di altri bambini, quelli dell’Istituto Comprensivo di via Vicenza a Olbia.

L’importante progetto sociale ed educativo per le scuole denominato “La vendemmia dei bambini” aveva preso il via nel mese di settembre del 2017 quando gli alunni dell’Istituto comprensivo di via Vicenza avevano passato un’intera mattinata nella vigna delle tenute Masone Mannu a Su Canale, in direzione di Monti.

Accompagnati dal corpo docente per vivere un’esperienza unica e bellissima, i bambini hanno potuto quindi partecipare attivamente ai momenti più belli e significativi della vendemmia per poi vedere realizzato il frutto del loro operato: un buon vino da tavola. Ad accoglierli in vigna il direttore Emanuele Mandaresu e l’enotecnico Roberto Gariup.

Accompagnati e seguiti passo passo dalle insegnanti, i bimbi, armati di guanti e cesoie avevano raccolto i grappoli d’uva per sistemarli dentro grandi ceste di plastica. La vendemmia era poi proseguita davanti alle fauci della diraspatrice, un macchinario che separa gli acini dal raspo, non prima di averli pressati per trasformare il tutto in mosto e vinacce. Durante l’intensa giornata educativa, patrocinata dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Olbia e organizzata da Sas Janas, associazione presieduta da Claudia Pirina, i bambini, grazie alla collaborazione di tutti i soci della Strada del vermentino di Gallura, avevano visitato il Museo del vino di Berchidda. Obiettivo era quello di scoprire le tradizioni locali legate al mondo della vendemmia e del vino. Infine tappa a Calangianus, per visitare il Museo del sughero.

Un vero e proprio viaggio tra i saperi e sapori della tradizione vitivinicola che ha condotto gli alunni che hanno preso parte al progetto alla scoperta di uno dei settori più importanti dell’economia gallurese e isolana in generale.

Il vino solidale. Il vino dei bambini è stato poi imbottigliato e, nei giorni scorsi, è stato presentato durante una cerimonia che si è svolta nell’auditorium dell’Istituto comprensivo. Le bottiglie sono state messe in vendita e il ricavato sarà devoluto alla onlus Stelle del Sud, che opera in favore dei bambini di un villaggio del Magadascar. Alla cerimonia hanno partecipato Gilberto Arru, enogastronomo e presidente di Stelle del Sud, il winemaker Roberto Gariup delle tenute Masone Mannu e Antonello Mariotti, sommelier e operatore dell’associazione Sas Janas. Presenti anche Claudia Pirina di Sas Janas e l’assessore comunale alla Pubblica istruzione Sabrina Serra. Il 16 e il 17 marzo il vino sarà presentato a Cagliari in occasione della manifestazione Archeo Sapori.