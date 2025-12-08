Monday, 08 December 2025
Informazione dal 1999
Olbia. La magia del Natale arriva a Villa Chiara. Per il secondo anno il gruppo "Beagle Boys", composto dalla Band Aid Le Nuvole, da numerosi amici e supporters e dal gruppo Cuochi "Disceples Escoffier - Sardegna", organizza in occasione del Natale questo evento, sinteticamente descritto in: degustazioni, musica, solidarietà.
La serata prevista per venerdì 19 dicembre inizierà alle 19.30 con l'apertura musicale della "Band Aid Le Nuvole" a cui seguirà la ricca cena. In ultimo, durante la consumazione dei dolci e spumante, riprenderà la musica live: canti natalizi tradizionali e sardi e, a seguire, al suono dei grandi successi degli anni 70-80-90, si darà spazio al ballo dei ragazzi di Villa Chiara e degli ospiti. Lo scorso anno fu un grande ed emozionante momento di solidarietà che ci si augura di replicare.
Palau. Via libera al DIP per il restyling tribune del campo sportivo. L’intervento varato dalla Giunta, finanziato con fondi comunali, ha l’obiettivo di migliorare sicurezza e funzionalità del Manlio Scopigno, garantendo condizioni...
La Maddalena. Allaccio delle nuove condotte anche a La Maddalena, pertanto nella giornata di mercoledì 10 potranno verificarsi dei disservizi sull'erogazione dell'acqua. "Nell’ambito dei lavori di distrettualizzazione ed efficientam...
Golfo Aranci. Una luna piena fuori dal comune l'ultima, avvenuta tra il 4 e il 5 dicembre. La superluna di questo mese, nota come "Luna Fredda" - così chiamata dai popoli nativi americani in richiamo alla stagione invernale ormai alle porte - ...
Golfo Aranci. Da Santa Susanna a Cracovia: la Sardegna protagonista al Codart Christmas Contest & Festival, con una giovanissima donna in giuria: Irene Varchetta, a soli 22 anni. Il Festival si terrà il 20 dicembre 2025 all’ICE Krak&...
Golfo Aranci. Ritorna anche quest'anno il "Tommy's Day", l'evento in memoria di Tommy Di Chello, giunto ormai alla sua terza edizione. Questa edizione sarà curata da Nanni Gaias. Nato come una giornata comunitaria per ricordare l'amato concitt...
Olbia. Da oggi, domenica 7 dicembre, per tutto il mese, il comitato cittadino di Croce Rossa Italiana, sarà al Centro Commerciale Olbia Mare con degli appuntamenti solidali ad hoc. "Saremo presenti con diverse iniziative pensate per avvicinare...
