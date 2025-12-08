Olbia. La magia del Natale arriva a Villa Chiara. Per il secondo anno il gruppo "Beagle Boys", composto dalla Band Aid Le Nuvole, da numerosi amici e supporters e dal gruppo Cuochi "Disceples Escoffier - Sardegna", organizza in occasione del Natale questo evento, sinteticamente descritto in: degustazioni, musica, solidarietà.

La serata prevista per venerdì 19 dicembre inizierà alle 19.30 con l'apertura musicale della "Band Aid Le Nuvole" a cui seguirà la ricca cena. In ultimo, durante la consumazione dei dolci e spumante, riprenderà la musica live: canti natalizi tradizionali e sardi e, a seguire, al suono dei grandi successi degli anni 70-80-90, si darà spazio al ballo dei ragazzi di Villa Chiara e degli ospiti. Lo scorso anno fu un grande ed emozionante momento di solidarietà che ci si augura di replicare.