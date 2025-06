Olbia, la città pronta a festeggiare Sant’Antonio

Olbia. La città si prepara ai festeggiamenti in onore di S. Antonio di Padova, titolare della omonima chiesa sita in via Aspromonte nella zona alta di corso Vittorio Veneto in Olbia.

"La chiesa rionale di S. Antonio di Padova dal 2010 fa parte della nuova Parrocchia di S. Michele Arcangelo. Edificata a fine anni 80 ed aperta al culto nel 1990, il 30 maggio del 2011 è stata consacrata dal Vescovo di Tempio-Ampurias Mons. Sebastiano Sanguinetti. Nell’ottobre 2022 nella stessa chiesa sono state accolte per vari giorni le insigni reliquie del Santo di Padova. Vi erano state accolte anche nel 1995".

"La festa del Santo di Padova, - come racconta Don Theron Oscar Casula, Parroco di San Michele Arcangelo - già celebrata dalla popolazione olbiese prima dell’edificazione dell’attuale chiesa, si svolgeva nell’area di corso Vittorio Veneto antistante la vecchia edicola votiva realizzata negli anni 50 e contenente un statua di S. Antonio, definita per le dimensioni con l’affettuoso appellativo “Sant’Antoneddu”, nome che ha finito poi per indicare tutto il rione circostante".

"Dal 2011 il nuovo Comitato dei fedeli formatosi per rendere onore al Santo di Padova insieme con la Parrocchia di S. Michele ha dato impulso ad una forte crescita della festa, sia sotto il profilo religioso che civile, rendendola oggi una delle feste maggiormente sentite e partecipate nella città di Olbia. Il Comitato attualmente è composto da 17 soci".

"Fin dal 2011 la festa è preceduta dalla solenne Tredicina di S. Antonio dal 31 maggio al 12 giugno, prosegue Don Casula - mentre il giorno 13 giugno, festa liturgica del Santo, momento religioso molto sentito e partecipato è la Solenne Supplica che inizia alle ore 12.00 dopo la S. Messa. Ogni anno le celebrazioni del 13 sono partecipate da tanti fedeli che da ogni parte della città con devozione si recano a venerare il Santo Taumaturgo di Padova presso la sua chiesa che nel tempo è sempre più divenuta un piccolo santuario antoniano locale. Il 13 giugno infine seguendo la nuova consuetudine introdotta sempre dal 2011, il Comitato porta il pane benedetto ai degenti e ospiti delle principali strutture sanitarie e assistenziali della città, prime tra tutte l’Ospedale Giovanni Paolo II e l’Ospedale Mater Olbia".

"Quest’anno i festeggiamenti civili inizieranno il 12 giugno con la benedizione delle medaglie del Santo, la sera in piazza Etna al via le manifestazioni con la commedia brillante in lingua sarda. Il 13 giugno ci sarà il tradizionale raduno delle Bandiere Votive alle 17.30. Tutti i festeggiamenti civili avranno luogo in piazza Etna, poco distante dalla chiesa di S. Antonio, e vedranno la giornata di sabato come tradizione dedicata ai bambini e alle famiglie".

"Domenica 15 giugno a partire dalle 18.00 ci sarà la solenne processione che, come lo scorso anno, sarà arricchita dalla partecipazione di vari gruppi folkloristici e storici della Sardegna. Alle 19.30 seguirà la S. Messa che dal 2020 viene celebrata nella Piazza Sant’Antonio di Padova in via Apulia, accanto alla storica edicola votiva di Sant’Antonio, dove si svolgerà la tradizionale benedizione del pane con la distribuzione a tutti i fedeli presenti. Anche quest’anno saranno distribuiti circa 3,5 quintali di pane. La celebrazione sarà presieduta dal Vescovo di Ozieri Mons. Corrado Melis".

"La Parrocchia e il Comitato ringraziano tutta la popolazione della città -conclude don Casula- per la collaborazione generosa durante la questua segno di affetto e devozione verso il S. Antonio di Padova, come pure si ringraziano l’Amministrazione Comunale per il patrocinio e contributo a sostegno della festa, nonché tutti gli Enti e Uffici che hanno prestato il loro supporto tecnico e l’Aspo.

Di seguito il programma completo dei festeggiamenti con tutte le informazioni dettagliate sui luoghi, gli orari, i partecipanti. Dal 31 Maggio al 12 Giugno alle 19.00​ presso la chiesa S. Antonio si terrà la Solenne Tredicina in onore di Sant’Antonio di Padova seguita dalla Santa Messa.

Giovedì 12 giugno alle 18.00​ presso la chiesa S. Antonio si terrà il rito di benedizione delle medaglie di S. Antonio di Padova. Alle 21.00​ Piazza Etna ospita lo spettacolo teatrale (commedia brillante) dal titolo “Giulietta, Romeo e s’atera” a cura della Compagnia teatrale “Finimila sa cumèdia” di Padru.

Venerdì 13 giugno alle 8.00​ presso la chiesa S. Antonio si terrà la Santa Messa in onore di Sant’Antonio di Padova. Alle 11.00​ altra celebrazione in onore di Sant’Antonio di Padova animata dal Coro Liturgico San Michele. Segue alle 12.00​ la Solenne Supplica in onore di Sant’Antonio di Padova.

Alle 17.30​ in Piazza Sant’Antonio di Padova ci sarà il raduno delle Bandiere votive nella piazza del Santo in corso Vittorio Veneto con la partecipazione della Banda Musicale “F. Mibelli” e del Gruppo Majorette “T. Spano”. Il corteo percorrerà corso Vittorio Veneto, via Vulcano, via Gran Sasso d’Italia, via Monte Amiata, via Tintoretto, via Giotto, via Pinturicchio, via Bellini, via Correggio, via Giotto, via Caravaggio, via Cimabue fino alla chiesa di Sant’Antonio dove verranno resi gli onori alla Bandiera di Sant’Antonio presentata dal socio gonfaloniere Sofia Carrus.

Alle 19.30​ Santa Messa solenne in onore di Sant’Antonio di Padova. La celebrazione sarà animata dai canti sardi del Coro “Olbia Folk Ensemble” diretto dal M°Cristiano Deriu. Alle 20.00​ in Piazza Etna si terrà la festa del canto “Una canzone per Sant’Antonio” con l’esibizione dei giovani cantautori locali presentati da Rita Nurra. Segue alle 21.00​ sempre in Piazza Etna 'Musica in piazza' con il concerto della Band “Il Volo”.

Sabato 14 giugno alle 17.30​ in Piazza Etna grande festa dedicata ai bambini. Spettacolo “Blowing bubble show” con le bolle di Irina Kizlo. Animazione della serata a cura di IES Eventi di Roberta Urru, con musica, gonfiabili, trucca bimbi e molto altro ancora. Alle 19.30​ Santa Messa animata dai canti sardi del Coro “Sos Astores” di Golfo Aranci diretto dal M° Peppino Orrù. Seguirà alle 20.00​ in Piazza Etna il Festival dei bambini della scuola di danza Team Dance di Tolly Bonaventura e Manuele Corrias. Alle 21.00​, sempre in Piazza Etna grande serata di ballo liscio con la fisarmonica di Quirico Bacciu, e rinfresco offerto dal Comitato.

Domenica 15 giugno verranno celebrate due messe: alle 8.30​ presso la chiesa S. Antonio e alle 10.00​ presso la chiesa Parrocchiale S. Michele. Alle 18.00​ Solenne Processione in onore di Sant’Antonio di Padova accompagnata dalla Banda Musicale “F. Mibelli” di Olbia, dai Gruppi Folk di Olbia, Siniscola, Florinas, Bolotana, “Li Femini di Gaddura” di Loiri-Porto San Paolo e dalla Confraternita di Santa Croce con il seguente itinerario: Chiesa, via Cimabue, via Monte Rosa, corso Vittorio Veneto, via Nurra, via Umbria, via Cimabue, corso Vittorio Veneto, via Tre Venezie, via Venezia Tridentina, via Apulia, piazza S. Antonio dove sarà celebrata la S. Messa.

Festeggiamenti conclusivi alle 19.30​ in Piazza S. Antonio con la Santa Messa solenne in onore di Sant’Antonio di Padova presieduta da S. Ecc. Mons. Corrado Melis, Vescovo di Ozieri, con la benedizione e distribuzione del pane a tutti i fedeli presenti. La celebrazione sarà animata dai canti sardi del Coro “Terra Galana” di Monti diretto dal M° Mariano Meloni.

Alle 20.30​ al termine della celebrazione riprenderà la Solenne Processione del Santo con il seguente percorso: corso Vittorio Veneto, via Aspromonte, Chiesa. Alle 21.30​ in Piazza Etna Festa del folklore presentata da Rita Nurra, con i balli dei gruppi di Olbia, Siniscola, Florinas e Bolotana. Durante la serata rinfresco offerto dal Comitato.