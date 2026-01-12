Olbia, intitolazione dell’aeroporto al principe Karim Aga Khan IV

Annunci

Telti, profondo cordoglio per la scomparsa di Gesuino Todde

Telti. È mancato all'età di 70 anni l'ex consigliere comunale di Telti Gesuino Todde, a condividere un ricordo e un pensiero è l'amministrazione comunale con queste parole riportate dal primo cittadino Vittorio Pinducciu anc...