Olbia, intitolazione dell’aeroporto al principe Karim Aga Khan IV

Monday, 12 January 2026
Olbia. Si avvicina la data della cerimonia di intitolazione dell’aeroporto Olbia Costa Smeralda al Principe Karim Aga Khan IV.
La cerimonia si terrà giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 10.30 presso l’Aula Consiliare del Comune di Olbia, in via G. Garibaldi n. 49.
L'evento proseguirà successivamente al terminal principale per lo svelamento ufficiale del nuovo nome dell’aeroporto, al momento risulterebbe che alla cerimonia parteciperà la figlia del Principe: Zahra Aga Khan. Lo riporta La nuova Sardegna.
Tempio Pausania. Disservizio idrico programmato per la giornata di martedì 13 gennaio a Tempio. “Si comunica che in data 13 gennaio 2026, si effettueranno lavori di manutenzione programmata nel “Serbatoio Lu Ciaccaru” ne...
Olbia. Continuano le segnalazioni da parte dei nostri lettori relative a tratti stradali dissestati. L’ultima, giunta oggi in redazione, riguarda la zona del Centro Commerciale Olbia Mare. Si tratta di una segnalazione multipla: fossi profondi ...
Budoni. Un incidente stradale si è verificato intorno alle 23:40 di ieri, 11 gennaio, lungo la SP24, appena fuori dal centro abitato di Budoni. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un’autovettura che trainava u...
Telti. È mancato all'età di 70 anni l'ex consigliere comunale di Telti Gesuino Todde, a condividere un ricordo e un pensiero è l'amministrazione comunale con queste parole riportate dal primo cittadino Vittorio Pinducciu anc...
Olbia. Eccoci al consueto appuntamento settimanale con la rubrica che racconta gli eventi presenti sul territorio nelle prossime giornate. Olbia. Partiamo dalla settimana ricca di appuntamenti al Community hub in via Perugia 3: lunedì 12 ...
Olbia. Giunge in redazione la segnalazione di alcuni lettori relativa alla poca visibilità (se non del tutto assente a seconda della distanza) di un cartello stradale indicante il controllo elettronico della velocità in via Nervi. ...
