Olbia: incidente in via Vittorio Veneto

Olbia. Ennesimo incidente nelle strade olbiesi, questa volta in pieno centro non lontano dal passaggio a livello. Per cause ancora da accertare, in corso Vittorio Veneto una moto è finita a terra.

Secondo una primissima ricostruzione ci sarebbe un secondo veicolo coinvolto, un’auto. A bordo della moto vi erano due ragazzi: ignote le loro condizioni di salute, ma erano coscienti.

I primi soccorsi sono stati fatti dai passanti, in attesa dell’arrivo del 118.