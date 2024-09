Olbia, inaugurato il Festival dell'Aerospazio: "Sardegna strategica soprattutto per i giovani"

Olbia. Inaugurata la seconda edizione del Festival dell’Aerospazio al Museo Archeologico di Olbia. L'evento ha attirato un pubblico variegato composto da scuole, famiglie e visitatori appassionati del settore aerospaziale, ansiosi di scoprire i segreti del cosmo e le prospettive future di questo affascinante campo.

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, insieme all’assessora alla Cultura, Sabrina Serra, ha presieduto il taglio del nastro, accompagnato da personalità di rilievo come Marilisa Pischedda, direttrice del Festival e founder di Astec, e il generale Davide Cipelletti, comandante del Poligono Interforze del Salto di Quirra. La cerimonia di apertura ha dato il via a un’esperienza interattiva e formativa, che si svolgerà fino al 28 settembre, offrendo un ricco programma di laboratori didattici pensati per coinvolgere attivamente il pubblico.