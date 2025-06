Olbia, in via Monte Rosa spunta una nuova antenna: le preoccupazioni dei residenti

Olbia. Un'antenna di trasmissione è apparsa negli ultimi giorni sul tetto di un edificio in via Monte Rosa, una traversa di Corso Vittorio Veneto a Olbia. A notarla sono stati alcuni residenti della zona, che hanno segnalato il caso alla nostra redazione esprimendo preoccupazione per la loro salute e per la mancanza di informazioni sull'intervento.

Un cittadino, residente nei pressi dello stabile dove insiste l'antenna, ha raccontato di aver acquistato un rilevatore amatoriale di onde radio, e di aver registrato valori elevati aprendo le finestre di casa. A quanto pare, la lancetta dello strumento avrebbe segnalato un picco fuori dalla norma, sufficiente a generare una certa perplessità sulla scelta del luogo per installare questo tipo di antenne.

La struttura – chiaramente visibile anche dalla strada – appare di tipo telecomunicazione mobile, con antenne multiple disposte a griglia verticale, tipiche dei ripetitori per segnali 4G o 5G. Non è noto, al momento, quale operatore telefonico abbia provveduto all'installazione né se siano stati coinvolti i residenti dello stabile o i vicini, né se siano stati espletati tutti gli adempimenti previsti per legge.

In città, come altrove, il tema delle installazioni per la telefonia mobile genera da anni interrogativi, soprattutto in relazione agli effetti sulla salute umana. Le autorità sanitarie nazionali e internazionali – inclusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità – dichiarano che, entro i limiti stabiliti, non vi sono evidenze scientifiche certe di danni per la popolazione. Tuttavia, resta elevata la soglia d'attenzione e cresce la richiesta di trasparenza da parte dei cittadini.

Chi abita nelle immediate vicinanze della nuova antenna lamenta soprattutto la mancanza di comunicazione: "Non sapevamo nulla – dice una residente – ce ne siamo accorti solo guardando in alto, e adesso ci chiediamo se sia tutto in regola".

Il Piano comunale per le antenne: garanzia di regolarità

Per inquadrare correttamente la questione, è importante ricordare che i limiti di emissione elettromagnetica sono stati fissati a 15 V/m dal 29 aprile 2024 e che solo misurazioni certificate ARPAS sono scientificamente affidabili per valutare la conformità degli impianti.

Sempre dal 2024 il Comune di Olbia, con Determinazione n. 2122 del 30 agosto, ha deciso di dotarsi di un nuovo Regolamento e Piano comunale per le antenne, conformemente alla normativa nazionale (Legge 120/2020). L'incarico è stato affidato a Leganet S.r.l., società partecipata di ALI - Lega delle Autonomie Locali Italiane, proprio per garantire professionalità nel processo.

Con successivo avviso del 17 ottobre 2024, l'amministrazione olbiese ha richiesto a tutti gli operatori telefonici di comunicare i propri piani di rete e le informazioni su tutte le antenne esistenti sul territorio comunale.

L'obiettivo dichiarato è garantire una "dislocazione pianificata, ordinata e ragionevole delle antenne" per evitare sovrapposizioni inutili e assicurare una copertura ottimale del segnale, oltre a "prevenire e risolvere eventuali controversie pendenti con i gestori". Il processo prevede anche tavoli tecnici di confronto con i gestori per definire i siti più idonei alle installazioni.

Da questo quadro normativo emerge chiaramente che il Comune di Olbia si è dotato di strumenti adeguati per garantire che tutte le installazioni avvengano secondo procedure corrette e trasparenti. Pertanto, l'antenna di via Monte Rosa dovrebbe essere stata autorizzata seguendo il percorso strutturato previsto dalla nuova pianificazione comunale.

Diritti e strumenti per i cittadini

Qualora tuttavia persistessero perplessità, ogni cittadino ha il diritto di richiedere verifiche e controlli certificati agli enti competenti. Le richieste possono essere presentate sia individualmente che tramite gli amministratori di condominio, che possono agire nell'interesse di tutti i condomini.

Enti a cui rivolgersi:

ARPAS Sardegna (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente)

Tel: 079/2017301

Servizio: Misurazioni gratuite dei campi elettromagnetici

Online: www.sardegnaambiente.it/arpas

Comune di Olbia

Tel: 0789/52111

PEC: [email protected]

Servizio: Verifiche autorizzazioni e conformità urbanistica

Regione Sardegna