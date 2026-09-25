Olbia, il test del Dna identifica uno dei fratelli dispersi: arrivati gli esiti

Olbia. È arrivato l'esito del test Dna, in data odierna, venerdì 25 settembre: è stato identificato il più grande dei due fratelli Deiana, Giuseppe, i due fratelli scomparsi in mare nell’aprile 2025. I resti recuperati da un peschereccio a Golfo Aranci nel maggio di quest'anno sono con certezza del fratello maggiore. La notizia è stata pubblicata da La Nuova Sardegna.

La comparazione genetica era stata disposta dalla Procura di Tempio e svolta confrontando il materiale biologico con quello del figlio del giovane identificato. L’attività delegata dalla Procura è stata eseguita da polizia e carabinieri.

Il recupero risale al 29 maggio, a Golfo Aranci. Nelle reti del peschereccio erano stati trovati un giubbotto rosso con un documento in una tasca e altri reperti che avevano indirizzato gli accertamenti.