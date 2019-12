Olbia, arriva la fibra ottica

Olbia, 02 dicembre 2019 – Alle ore 10.00 dello scorso 26 Novembre, si è riunita la Giunta Comunale in merito alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità nel territorio.

Con voti unanimi si dichiara immediatamente eseguibile il progetto presentato dall’operatore economico OPEN FIBER SPA, con lo scopo di sviluppare una rete di telecomunicazioni interamente in fibra ottica (FTTH).

La rete sarà articolata in quattro zone di intervento:

Corso Vittorio Veneto, via Barcellona, zona Baratta;

via Aldo Moro (esclusa zona Ospedale) e zona San Nicola;

Centro Storico, zona Ospedale, Tilibbas, Nespoli, Sacra Famiglia;

zona Bandinu, Poltu Cuadu, Sa Marinedda.



Per la realizzazione del progetto si prevede il passaggio su infrastrutture comunali per 83 km e per i restanti 60 km è previsto lo scavo, con interventi a basso impatto (minitrincea).

La prima fase di questa tecnica prevede l’investigazione del sottosuolo attraverso un georadar 3D che consente di verificare la presenza di ostacoli sul percorso.

La seconda fase grazie alla creazione di trincee di 5 cm di larghezza per una profondità di 30 cm, il cui scavo viene effettuato aspirando contemporaneamente il materiale di risulta, consente di abbattere drasticamente tempi e costi delle operazioni di posa, senza intralciare la viabilità.