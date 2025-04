Olbia, ecco Nabilia: l'artista sarda contemporanea che si ispira a Pollock

Olbia. Daniela Albina Pilia - in Arte Nabilia Art - dà il via al suo nuovo progetto innovativo "ARTE IN CANTIERE" con l'apertura del primo Museo d'Arte Contemporanea in Sardegna ispirato a JACKSON POLLOCK. Nabilia è infatti, ad oggi, l'unica artista contemporanea in Sardegna ad ammirare e ad ispirarsi al famoso Paul Jackson Pollock.

"Stesso carattere e temperamento di Pollock, unica differenza: non bevo! - ironizza Nabilia per descriversi e racconta - Da tantissimi anni ho dimostrato il mio massimo impegno e la dedizione per l'arte contemporanea soprattutto nelle zone del nord Sardegna e della Costa Smeralda. Sempre presente a tutti gli eventi da 14 anni a questa parte presso le mostre che uniscono gli artisti locali".

Nabilia vanta infatti una documentata esperienza attiva nel mondo dell'arte Moderna, con la creazione di un modo di dipingere e uno stile unico nel suo genere. L'originalità che la caratterizza l'ha portata a sperimentare tecniche sempre più innovative: nelle sue tele spazia infatti sull'utilizzo di materiali polimaterici e irrompe con un tipo di arte materico informale ed espressionismo astratto.

"Sono l'unica artista donna in Sardegna ispirata in modo particolare a Paul Jackson Pollock tramite utilizzo di tecnica action painting, alternando con lanci precisi dei colori acrilici e spesso unendo più tecniche insieme - spiega l'artista e prosegue - Utilizzo come strumenti, oltre alle spatole, anche le mani prive di pennelli perchè mi permettono di accarezzare la tela delicatamente per creare misteriose figure di volti, vortici galattici spaziali, pianeti, stelle e luoghi similari all'universo infinito. Risultato finale: la creazione di opere originali. Posso quindi definirmi come una paladina e pioniera della tecnica Pollock in Sardegna. Ricordo che agli inizi, nei primi anni in cui adottai questa tecnica, alcuni colleghi in modo ironico mi chiedevano come mai mi fossi sottratta dal figurativo e dipingessi e mi ispirassi, con tanta passione ed ammirazione, a Jackson Pollock, mentre loro lo consideravano un pittore pasticcione come i carrozzieri che verniciano le auto. Io rispondevo facendo notare loro come non fosse così semplice mettere in atto su una tela questa tecnica; occorre infatti un talento innato poiché devi saper dosare la grammatura del colore e, nello stesso tempo, imprimere un concetto sulla tela premeditandolo velocemente a livello mentale affinchè l'acrilico non si asciughi".

"Io adoro Jackson Pollock soprattutto perché è uno dei protagonisti dell'arte mondiale, colui che ha scardinato le regole dell'arte figurativa, rivoluzionando così l'intera visione dell'arte proiettata al mondo. Il suo motto? "Basta cavalletti e pennelli". Ho così deciso di avventurarmi all'interno di un progetto molto ambizioso che è quello di poter inaugurare il primo Museo d'Arte Contemporanea omaggiato a Jackson Pollock, con l'obiettivo di rafforzare la visione comune dell'arte contemporanea al servizio della comunità per la valorizzazione e la fruizione da parte di utenti, cittadini visitatori, studiosi, turisti ed avere uno strumento del territorio e per il territorio. Penso che la città di Olbia debba puntare, sull'esempio di altre città pioniere, a proporre l'arte come un elemento di forza della propria civiltà e del proprio prestigio nel mondo. Io, come artista, vorrei lasciare in Sardegna un segno, trasformando un sogno in realtà. Con la mia arte lanciare un messaggio deciso da parte della nostra Isola attraverso il suo ingresso, il Porto OLBIESE. Far comprendere per l'ennesima volta che non siamo secondi a nessuno, bensì persone capaci di proiettare il proprio talento sul mondo intero ed essere un punto di riferimento evoluto. Io, con lo stesso dinamismo di Jackson Pollock, ho sentito questa fonte di ispirazione nel dipingere le tele girando e osservando tutto il potenziale che questo territorio della Costa Smeralda può continuare ad offrire. Sono stata molto ambiziosa sin da piccola, non mi sono mai persa d'animo e ho lavorato tanto per perfezionare questa tecnica artistica", prosegue.

Collezionista contemporanea della sua stessa arte, Nabilia vanta più di 100 opere, una parte delle quali destinate ad essere donate proprio alla città di Olbia per un progetto culturale finalizzato alla valorizzazione dei beni culturali. "Vorrei creare il primo museo d'Arte Contemporanea omaggiato a Jackson Pollock, creando anche possibili posti di lavoro. Considero Olbia una bellissima città e questo servizio potrebbe costituire un valore aggiunto anche in vista della valorizzazione del turismo - spiega Nabilia e conclude - L'unica difficoltà resta quella di trovare i fondi, ma non mi arrenderò. Che meraviglia sarebbe vedere Olbia diventare una piccola città metropolitana simile al Museum di New York ma con impronta Sarda, la "nostra America", qui in Sardegna".