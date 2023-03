Olbia, divertimento e balli di gruppo: Mirko e Quirico presentano "Umpare"

Olbia. Archiviate le limitazioni causa Covid, la Sardegna si prepara a celebrare il ritorno alla normalità con un nuovo Ballo di Gruppo, scritto da due giovani musicisti sardi: Mirko Putzu e Quirico Bacciu. Il brano, intitolato "UMPARE" è "un inno alla gioia di vivere e alla bellezza della cultura sarda", raccontano i musicisti. La presentazione del brano si terrà sabato 25 marzo presso Piazza Smeralda, sulla ss 125 Olbia-Arzachena.

Nato durante la pandemia, "UMPARE" è un progetto che "rappresenta un'occasione unica per riscoprire il valore della condivisione e della socialità attraverso la musica e la danza, elementi che caratterizzano profondamente la tradizione sarda. Un nuovo brano, quello di Mirko e Quirico, che rappresenta un ponte tra passato e presente, tra tradizione e modernità, e che si rivolge a un pubblico molto vasto, attraverso una forma di espressione universale come la danza. "UMPARE" celebra la forza e la bellezza della Sardegna, la sua musica e la sua cultura, e racchiude in sé la gioia e l'energia della vita, con un ritmo coinvolgente e contagioso, che coinvolge e unisce le persone".

"Speriamo che questo nuovo Ballo di Gruppo faccia parlare di sé in tutta l'Isola, e non solo, per il suo messaggio di speranza e di rinascita che arriva proprio nel momento in cui tutti stiamo riprendendo la nostra vita, con tanta voglia di condividere e stare insieme. La passione per la musica e l'amore per la Sardegna, ci ha portati a scrivere "Umpare", in un territorio che vanta un patrimonio culturale e artistico straordinario, fatto di canti, balli, e usanze millenarie".

"La creatività ha dato vita a un brano che stimola il movimento e invita tutti a ballare, a scoprire il piacere della convivialità e della danza in un'atmosfera di festa e di allegria. Non resta che attendere l'anteprima del brano e il debutto del ballo, previsto per il 25 Marzo presso la sala da Ballo PIAZZA SMERALDA di Olbia, in cui ci sarà la possibilità di assistere ad uno spettacolo unico che celebra la bellezza e la forza della Sardegna, valori imprescindibili che appartengono a tutti noi", concludono gli artisti.