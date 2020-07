Olbia, concessioni: in arrivo ‘commissariamento’ Nizzi

Olbia, 03 giugno 2020 – Un piano per salvare il turismo in Sardegna e aiutare i concessionari balneari a salvare la stagione, senza impattare sulle spiagge libere, ma soprattutto “commissariare” quei comuni che non vogliono estendere le concessioni.

Il messaggio, forte e chiaro, è diretto dalla Federbalneari al sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, che si è sempre detto contrario all’estensione poiché sarebbe in contrasto con le norme europee. Ebbene, la Federbalneari questa sera ha annunciato di aver stilato un piano per salvare il turismo con la Regione Sardegna e in particolare con l’Assessorato all’Urbanistica ed Enti locali guidato da Quirico Sanna.

Al punto due di questo piano vi è il ritiro delle deleghe sul demanio a tutti quei comuni che non avessero l’intenzione di non estendere le concessioni. Secondo quanto scrive il sindacato Federbalneari, sarebbe in uscita una delibera proprio per fermare i Comuni “dissidenti”. E di comune veramente dissidente, in realtà, ce n’è solo uno: Olbia con il sindaco Nizzi.