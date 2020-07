Olbia, centro storico: addio parcheggi gratis per residenti

Olbia, 04 luglio 2020 – Nuove “rogne” per i residenti del centro storico di Olbia: in questi giorni, il Comune sta notificando a tutte le persone che posseggono il pass residente (che consente la sosta gratuita nelle strisce blu) che tale pass è decaduto.

“Con la presente si comunica che in seguito alla delibera di giunta n. 74 del 19-03-2020, sono state dichiarate decadute tutte le autorizzazioni per la sosta gratuita negli stalli blu, emesse dagli uffici del Comune. Pertanto la sua autorizzazione X del XYZ risulta decaduta”: è questo il messaggio con il quale l’ente informa i cittadini residenti nel centro storico che non possono più parcheggiare gratuitamente nelle strisce blu del centro. Una decisione ha destato sconcerto.

Diverse le segnalazioni pervenute in redazione. “Stiamo ricevendo delle raccomandate da parte del comune che ci informano della revoca del pass per poter parcheggiare nel centro storico gratuitamente, come residenti della zona. Sono previsti per 120 residenti solo quei pochi parcheggi di via C. Piro previsto nuovo pass con ulteriori marche da bollo, che potranno contenere forse una decina di macchine”, racconta un cittadino.

“Contattato l’Aspo per chiedere di un possibile abbonamento – continua -: ci siamo sentiti rispondere che non è previsto, quindi dovremmo pagare ad ore per poter tornare a casa nostra.L’ ingiustizia è palese, forse lo scopo è quello di eliminare gli abitanti dal centro sempre più chiuso e abbandonato. Chiediamo almeno la possibilità di avere un abbonamento per parcheggiare tenendo in considerazione il fatto che in inverno con spesa, carrozzine e altro non è possibile parcheggiare al porto per tornare a casa. Spero vogliate dare voce pubblica a tutto questo”, conclude il cittadino.

Questo è l’ennesimo problema che gli abitanti del centro storico devono affrontare.