Olbia, caso Air Italy: domani tutti i lavoratori a Porto Cervo

Olbia. Martedì 22 giugno si svolgerà l'ultimo incontro per l'espletamento della procedura di mobilità durante il quale i liquidatori toglieranno la riserva sul procedere con l'accordo di proroga dell'ammortizzatore sociale o firmare il licenziamento dei 1400 lavoratori Airitaly.

Come si legge nella nota dei sindacati: "Gli azionisti - Akfed e Qatar - unici responsabili di questa disastrosa situazione, non vogliono accordare la proroga dell'attuale cigs, privandoci del tempo necessario per costruire, insieme a Governo e Regioni, nuove prospettive industriali. Riteniamo sia doveroso continuare a far sentire la nostre voce forte e chiara agli unici colpevoli di questo disastro e gliela faremo sentire domani, lunedì 21 alle ore 17 proprio nella loro roccaforte: Porto Cervo. È chiaro che, vista l'importanza mediatica e politica di questa azione, sarà necessario presentarci con tutti i lavoratori. Questa è l'ultima chiamata, dopo non ci sarà più niente per cui lottare. A voi la scelta".