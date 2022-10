Olbia Calcio e Torres, Lega Pro: "Un calcio al cibo sintetico”

Sassari. Il 22 e 23 ottobre la Lega Pro sarà a Sassari per due importanti iniziative: “UNITI contro il Cibo Sintetico, RIVALI nel derby di Sardegna’’, progetto realizzato assieme a Coldiretti e Campagna Amica, e la tappa del “Pellegrinaggio per le 60 città di Lega Pro per far conoscere i valori trasmessi dal Beato Acutis e di cui abbiamo bisogno per i nostri giovani”.

Si legge nella nota stampa: "Sabato mattina alle ore 10:30, al mercato di Campagna Amica in Via Romita, con il Comune di Sassari e le squadre di Torres e Olbia, daremo “Un calcio al cibo sintetico”, secondo un programma itinerante sviluppato in collaborazione con Coldiretti che interesserà gli stadi dove si gioca il campionato di Serie C in cui saranno presenti i gazebo gialli di Coldiretti e Campagna Amica per far firmare i tifosi".

"Il programma, oltre a raccontare la partnership tra Campagna Amica e Lega Pro, avrà anche lo scopo di divulgare l’oggetto della petizione “No al cibo sintetico” promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica, Filiera Italia e World Farmers Markets Coalition. Infatti, le multinazionali del cibo in provetta stanno cercando di imporre al mercato la carne prodotta in laboratorio, il latte “senza mucche” fino ad arrivare al pesce senza mari, laghi e fiumi. Un cibo sintetico che potrebbe presto inondare il mercato europeo poiché già ad inizio 2023 potrebbero essere introdotte a livello Ue le prime richieste di autorizzazione all’immissione in commercio. Per questo è importante l’impegno di tutti e sabato a firmare la petizione saranno Lega Pro, il Comune di Sassari e Torres e Olbia Calcio 1905, e il giorno dopo allo stadio i tifosi che assisteranno al derby".

"Nel pomeriggio di sabato, poi, prenderà luogo la tappa del “Pellegrinaggio per le 60 città di Lega Pro per far conoscere i valori trasmessi dal Beato Acutis e di cui abbiamo bisogno per i nostri giovani”. Il beato Carlo Acutis parla ai giovani, parla alla generazione di internet. Amava moltissimo gli sport e il pallone in particolare era l’altra sua passione".

"Per questo la Lega Pro ha chiesto che il beato Carlo Acutis possa diventare il protettore dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici. A metà 2021, la Lega Pro ha consegnato alla CEI le 3.000 firme prodotte dalle squadre di C e dai ragazzi dei settori giovanili, che evidenziano il desiderio di avere il Beato Carlo Acutis come Patrono di Lega Pro. A Sassari avremo la quinta tappa del “pellegrinaggio” con questo programma: alle ore 15:00 di sabato 22 ottobre, la partita tra le squadre giovanili Under 12 di Torres e Olbia Calcio 1905, al Campo di Latte Dolce, via Leoncavallo,1, Sassari; mentre alle ore 17:15 incontreremo le squadre al Teatro della Parrocchia San Francesco D'Assisi "Cappuccini", Piazza Cappuccini 3, Sassari, e lì racconteremo loro il Beato Acutis e i suoi valori", conclude la nota.