Olbia, boom di passeggeri per Pasqua: +30% al Costa Smeralda

Economia

Olbia, boom della tassa di soggiorno: 3,2 milioni incassati nel 2023

Olbia. L’imposta di soggiorno continua a essere una risorsa strategica per la città di Olbia, che nel 2023 ha registrato un incasso record di circa 3,2 milioni di euro, confermandosi prima in Sardegna per introiti derivanti da questa voc...