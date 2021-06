Olbia, bagnini comunali a Marina Marina e le Saline

Olbia. Stagione balneare al via, tempo di sicurezza sulle spiagge e di ordinanze da rispettare, anche per il Comune di Olbia come per tutti i comuni costieri della Sardegna. In ottemperanza all'ordinanza balneare della Regione, ecco gli indirizzi per la stagione balneare 2021 olbiese.

Il servizio di salvamento comunale verrà attivato preferibilmente sulle spiagge di Marina Maria e le Saline "in quanto densamente frequentate e con tratti di arenile molto estesi rispetto ad altre spiagge del territorio nelle quali sono presenti numerosi stabilimenti balneari obbligati all’assistenza e sorveglianza ai bagnanti". Un capitolo a parte per i bagni chimici destinati ai disabili che frequentano le spiagge libere: il Comune prevede "il posizionamento dei servizi igienici chimici per disabili nelle spiagge libere cittadine secondo necessità, affluenza ed accessibilità ai mezzi da adibire alla pulizia ed igienizzazione degli stessi".

Tali attività verranno finanziate con poco più di 65.000 euro. Ora tocca alla procedura di gara.