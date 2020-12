Olbia, Aspo: proroga agevolazioni tariffarie

Olbia, 1 gennaio 2021 – Saranno prorogati fino al giorno 28 febbraio 2021 tutti gli abbonamenti degli invalidi civili e mutilati di guerra che erano in scadenza il giorno 31 dicembre 2020.

Un accordo tra ANMIC e Regione Sardegna per la nuova procedura telematica per il rinnovo dei titoli di viaggio. L’ANMIC fornirà un’assistenza gratuita. La Regione Autonoma della Sardegna ha stabilito che i rinnovi e le nuove richieste di agevolazioni tariffarie per il 2021 a favore degli invalidi si possono presentare esclusivamente con la procedura digitale all’interno dello Sportello Unico dei Servizi – SUS.



La procedura sarà attiva a partire dal 4 gennaio 2021 e per questa ragione è stata prevista la proroga al 28 febbraio 2021 dei titoli di viaggio con validità al 31/12/2020.

I documenti da presentare presso l’ANMIC che provvederà all’iscrizione al portale SUS sono i seguenti: