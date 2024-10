Olbia, arriva il Trofeo delle Regioni: è la prima volta in Sardegna

Olbia. Sbarca a Olbia il 2 novembre, per la prima volta in Sardegna, il Trofeo delle Regioni, competizione enduristica nazionale, organizzata dalla Federazione Motociclistica Italiana e dal motoclub olbiese InsolitaSardegna, con il patrocinio dell'assessorato regionale al Turismo.

In pista sui circuiti galluresi, attesi quattrocento piloti che in sella alle due ruote si sfideranno in un percorso di sessanta chilometri tra Tilibbas e Putzolu, partendo dal paddock allestito negli spazi dell'Olbia Arena. Le prove di gara, a cui potrà assistere il pubblico, saranno precedute, l'1 novembre alle 16.30 in Piazza Crispi, da una sfilata nel centro storico per presentare squadre e centauri.

E dopo il successo di Sandalion, ultima tappa del campionato azzurro di Motorally e Raid TT, ospitato in città dal 18 al 20 ottobre scorsi, l'assessore comunale al Turismo, Marco Balata, dice: “Ancora le due ruote protagoniste a Olbia: questo è il risultato di un lavoro che negli ultimi anni ha consolidato un segmento turistico nuovo che valorizza tutto il nostro territorio, soprattutto l’entroterra, ed è uno scenario destinato ad allargarsi con progetti sempre più importanti”.