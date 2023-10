Olbia: al via i corsi gratuiti per disoccupati

Olbia. Arrivano i corsi gratuiti per i disoccupati, a darne notizia è il Comune di Monti. Si legge in una breve nota dell'amministrazione: "lo IAL Sardegna sede di Olbia, attiverà a breve i seguenti corsi gratuiti rivolti a disoccupati (prevista inoltre indennità di frequenza pari a 2€/h):

• Addetto alle attività di cucina: 396 ore (titolo di studio richiesto per iscriversi: licenza media)

• Manutentore del verde: 180 ore (titolo di studio richiesto per iscriversi: licenza media)

• Tecnico contabile: 297 ore (titolo di studio richiesto per iscriversi: diploma)

• Tecnico del benessere per estetica: 600 ore (titolo di studio richiesto per iscriversi:

Qualifica Regionale III° EQF per Operatore del benessere)

Requisiti: I corsi sono rivolti a disoccupati, maggiorenni, residenti in Sardegna. Patto di servizio firmato e D.I.D. (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro), stipulati c/o Centri per l'impiego di competenza territoriale. Tutti i percorsi prevedono oltre ad attività d'aula e laboratoriali, lo svolgimento di un periodo formativo presso aziende del settore di riferimento. Per iscrizioni e ulteriori info rivolgersi al numero 0789-50571 o 389-1353804.