Olbia, al Liceo Artistico De André un progetto sui Beni culturali: lectio magistralis di Rubens D'Oriano

Olbia. In questi giorni al Liceo Artistico Fabrizio De André di Olbia-Tempio ha preso il via l'interessante progetto dal titolo "Beni culturali: istruzioni per l'uso" rivolto agli studenti dell'ultimo triennio della sede di Olbia. Promuovere la conoscenza dei beni culturali del territorio di appartenenza, sviluppare nuove competenze professionali, ma anche presentare eventuali sbocchi lavorativi nel settore dei beni culturali, sono tra i principali obiettivi da raggiungere, oltre naturalmente ad acquisire gli strumenti per una cittadinanza attiva e consapevole e fornire nuove conoscenze e competenze utili per l’orientamento in uscita. Il progetto destinato agli studenti - che fin da subito hanno manifestato il loro entusiasmo - è stato ralizzato in collaborazione con la Soprintendenza archeologica, beni culturali e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, nell'ambito deI progetti PTCO (Percorsi trasversali per le competenze e l'orientamento).

Diversi i temi trattati durante le circa 12 ore di lezioni, suddivise in moduli, che verranno programmate nell'arco del restante anno scolastico. Si passerà dallo studio degli articoli della Costituzione specifici, alla definizione di bene culturale e paesaggistico secondo la legislazione vigente, con cenni di legislazione e relativi decreti attuativi, fino al ruolo, mansioni e organigramma degli organi preposti allo studio, conservazione, valorizzazione e tutela dei beni culturali in Italia.

Parte avvincente del progetto - che impegnerà i ragazzi per un totale di circa 25 ore . sarà anche quella relativa alla formazione professionale della figura del restauratore, avvalendosi di esempi di attività di restauro e disegno come strumento diagnostrico del bene culturale. Non mancherà l'aspetto legato alla promozione del territorio attraverso la comunicazione. Tema centrale sarà iI ruolo del Museo come volano di sviluppo del territorio, con cenni alle modalità di un allestimento museale e realizzazione di mostre temporanee. Centrali saranno la comunicazione efficace e l'illustrazione archeologica ovvero il valore delle immagini nella divulgazione e promozione dei beni culturali.

Docenti di queste avvincenti lezioni saranno archeologi, restauratori e funzionari della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Sassari e Nuoro, che ha messo a disposizione degli studenti tutti i migliori specialisti del territorio. Fondamentale per la professoressa Gavina Cappai, dirigente del Liceo Artistico Fabrizio de André, l’attività di collaborazione l'Ente preposto alla tutela, nell’ambito del progetto di ex-Alternanza scuola-lavoro, perché consente ai ragazzi del Liceo Artistico l’incontro con alte professionalità che nel territorio si spendono per la salvaguardia e la tutela del patrimonio archeologico e artistico. "La testimonianza del Dott. Rubens D'Oriano e della Dott.ssa Nadia Canu espone gli studenti a forte sensibilizzazione nei confronti della tutela del patrimonio della Sardegna e contribuisce a rafforzare la coscienza dei nostri alunni affinché esercitino la cittadinanza attiva partendo dalla tutela delle radici del nostro passato anche in un’ottica di creazione di futura occupazione economica" spiega la dirigente Cappai.

E proprio i funzionari archeologi Nadia Canu, Francesco Carrera e l'ex funzionario Rubens D'Oriano - si legge nella circolare di Istituto n. 283 - sono stati i docenti delle prime due lezioni tenutesi la settimana scorsa. Le lezioni si sono svolte in modalità "didattica a distanza" per via delle problematiche legate alla pandemia da Covid-19, ma tutti gli studenti hanno partecipato con grandem interesse ed attenzione.

In particolare il noto archeologo Rubens D'Oriano, da sempre impegnato nel campo della divulgazione e sensibilizzazione verso il rispetto dei monumenti archeologici, ha tenuto una lectio magistralis sull'archeologia del territorio olbiese, illustrando l'evoluzione della città di Olbia attraverso gli scavi urbani. Un viaggio nel tempo attraverso i primi rinvenimenti della città antica, il suo sviluppo e la riduzione nel corso dei secoli fino a presentare la città moderna, illustrando anche l'operato degli scavi delle navi rinvenute negli "scavi del tunnel" dell'anno 2000.

"Il progetto nasce dall’esigenza di coniugare due realtà presenti nel territorio ma non sempre dialoganti tra loro: la Soprintendenza per i Beni Archeologici e il Liceo Artistico, entrambi operanti nel settore dei beni culturali, con finalità e ambiti operativi differenti ma legati da una matrice comune. La Soprintendenza, infatti, lavora sul territorio per la ricerca archeologica e la tutela del patrimonio culturale, il Liceo artistico forma nuove professionalità nel campi delle arti, figurative plastiche e architettoniche" spiega la professoressa Emanuela Cicu, ideatrice e promotrice del progetto "Beni culturali: istruzioni per l'uso" e responsabile referente dei percorsi formativi PTCO. "Il progetto si concluderà con una campagna di sensibilizazione contro il vandalismo contro i monumenti artistici e archeologici che verrà elaborata dagli studenti e verrà presentata alla conclusione dei lavori" conclude la professoressa Emanuela Cicu.