Olbia, Air Italy: biglietti in vendita da oggi, operatività da sabato 8

Olbia, 03 giugno 2019 – Biglietti in vendita da oggi e operatività da sabato 8 giugno: ecco le ultime notizie da Air Italy e dalla continuità territoriale.

“Air Italy è lieta di annunciare che, a fronte dell’accordo con la Regione Sardegna e Alitalia in merito agli oneri di servizio pubblico sulle rotte Olbia-Roma Fiumicino e vv. e Olbia-Milano Linate e vv., sta provvedendo ad inserire i voli in vendita a partire da oggi e operativi a decorrere da sabato 8 giugno 2019”, si legge nella nota stampa.

“Questo giorno è particolarmente importante e felice per Air Italy, per i nostri dipendenti e per tutti i nostri clienti abituali, che da oltre 50 anni si sono affidati ai nostri servizi per i loro viaggi da e per Roma e Milano. Siamo orgogliosi e impazienti di ospitarli a bordo insieme agli innumerevoli nuovi turisti che hanno in programma di trascorrere le loro vacanze estive in Sardegna”, ha dichiarato il Chief Operating Officer di Air Italy, Rossen Dimitrov

“Abbiamo trascorso diversi mesi in discussioni complesse e sfidanti prima di raggiungere questo punto di arrivo che finalmente di consente di realizzare il nostro principale obiettivo: quello di proteggere il nostro personale di Olbia e i nostri investimenti negli ultimi 50 anni al servizio della Sardegna”, conclude Dimitrov.