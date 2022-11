Olbia: a San Paolo la cerimonia dedicata ai caduti

Olbia. Oggi l’Italia celebra il “Giorno dell’Unità Nazionale” e “Giornata delle Forze Armate”. Scrive il segretario A.N.F.I Olbia: "Cari Colleghi e Soci tutti è doveroso ricordare che, questa giornata, nella quale si riassumono i valori di una identità nazionale, assume per la nostra Sardegna particolare significato, in quanto nel corso della Grande Guerra combatterono moltissimi giovani della Brigata Sassari su fronte veneto, e dove otre duemila di loro caddero immolando per la Patria la loro gioventù".

"Per l’occasione, nella nostra città di Olbia, si è svolta la Cerimonia in onore dei caduti, presso la chiesa di San Paolo. Erano presenti alla cerimonia le più alte cariche Civili e Militari, un folto gruppo della Sezione dell’ANMI (Associazione Nazionale Marinai d’Italia), le associazioni d’arma e combattentistiche e una rappresentanza della nostra Sezione A.N.F.I. di Olbia con a capo il nostro Presidente Nicolò Maccarrone. Tra le maggiori Autorità Militari, rappresentava il Corpo della Guardia di Finanza, il Comandante del Gruppo di Olbia, Capitano Carlo Lazzari che ha accolto, come sempre, con un cordiale saluto il nostro Presidente e i colleghi della nostra Sezione", conclude la nota.