Olbia: 200.000 euro per il rally mondiale e tante restrizioni alla circolazione

Olbia. Conto alla rovescia per l'arrivo della carovana del rally mondiale: la Wrc è attesa a Olbia per il primo week end di giugno, quando si svolgerà il Rally Italia Sardegna. Dopo alcuni anni di assenza, il circus della derapata torna in città e in particolare al Molo Brin, dove verrà allestito il paddock. L'allestimento durerà quattro giorni, dal 28 maggio al 31 maggio, e coinvolge una fetta importante di città: il Molo Brin, l'Isola Bianca, i parcheggi alla radice di viale Isola Bianca, il Museo e la stessa via Principe Umbero nella quale passeranno le auto in gara.

Il Comune di Olbia ha deciso di sostenere questa iniziativa sportiva non solo concedendo tutti gli spazi comunali possibili e immaginabili utili al rally mondiale, ma anche stabilendo un corposo contributo in denaro. Con la delibera di giunta 93 del 21 giugno, l'Amministrazione Nizzi ha destinato al Rally Italia Sardegna e in particolare all'Aci Sport un contributo di 200.000 euro.

Molte le limitazioni al traffico che saranno in vigore con l'arrivo del rally: tutto è regolato dall'ordinanza numero 256 della Polizia Locale.

In via Poltu Ezzu, dall'incrocio con via Genova al Molo Bosazza), dalla mezzanotte del 24 maggio alle ore 24 dell'8 giugno sarà vietata la sosta su entrambi i lati della strada. Sempre in via Poltu Ezzu, nel tratto compreso dal Molo Bosazza al Molo Brin, è sospesa la circolazione veicolare (eccetto gli autorizzati), è vietata la sosta.

Poi, dalle 00:00 del 3 giugno alle 22:00 del 6 giugno, in via Poltu Ezzu, non si potrà circolare né parcheggiare.

Dalle 00:00 del 3 giugno alle 22:00 del 6 giugno, nella strada Maggiore Pietro Bonacossa direzione Nord ci sarà un obbligo di proseguire dritto (direzione tunnel) ecetto che per i veicoli dell'organizzazione.

Poi, per via Genova, dall’intersezione con via Principe Umberto all’intersezione con via Poltu Ezzu; dalle ore 17.00 del 04 Giugno 2021 alle ore 22.00 del 04 Giugno 2021 e dalle ore 12.00 del 06 Giugno 2021 alle ore 18.00 del 06 Giugno 2021: completa sospensione della circolazione stradale eccetto che per le vetture in gara e veicoli provenienti da Via De Filippi, nonché divieto di sosta con rimozione coatta.

VIA G. GARIBALDI, dall’intersezione con via Principe Umberto all’intersezione con via Dante;

- dalle ore 12.00 del 30 Maggio 2021 alle ore 12.00 del 07 Giugno 2021: completa sospensione della circolazione stradale, eccetto autoveicoli autorizzati, divieto di sosta in tutta l'area.

VIA G. GARIBALDI, dall’intersezione con via Dante all’intersezione con via Catello Piro;

- dalle ore 12.00 del 30 Maggio 2021 alle ore 12.00 del 07 Giugno 2021: sospensione completa della circolazione (eccetto organizzazione, veicoli a servizio pubblico, veicoli delle persone disabili e residenti), istituzione del doppio senso di circolazione con area di inversione di marcia in prossimità del vicolo della refezione, divieto di sosta in tutta l'area.

VIA CATELLO PIRO, dall’intersezione con via G. Garibaldi all’intersezione con via Genova;

- dalle ore 12.00 del 30 Maggio 2021 alle ore 12.00 del 07 Giugno 2021: istituzione del doppio senso di circolazione, divieto di sosta su entrambi i lati.

VIA DANTE ALIGHIERI;

- dalle ore 12.00 del 30 Maggio 2021 alle ore 12.00 del 07 Giugno 2021: completa sospensione della circolazione stradale veicolari, divieto di sosta in tutta l'area.

CORSO UMBERTO I, dall’intersezione con viale Principe Umberto all’intersezione con via Catello Piro; dalle ore 12.00 del 30 Maggio 2021 alle ore 12.00 del 07 Giugno 2021: completa sospensione della circolazione stradale eccetto le auto dell'organizzazione rally, divieto di sosta.

VIALE PRINCIPE UMBERTO, dall’intersezione con viale Isola Bianca all’intersezione con via Genova; dalle ore 12.00 del 30 Maggio 2021 alle ore 12.00 del 07 Giugno 2021: completa sospensione della circolazone stradale eccetto i veicoli autorizzati dall'ente organizzatore, divieto di sosta.