Nord Sardegna, valigia sospetta: intervengono gli artificieri

Cronaca

Olbia, circolazione stradale: novità in via Garibaldi e via Catello Piro

Olbia. Cambia la circolazione in due vie del centro storico di Olbia: si tratta di via Garibaldi e via Catello Piro. Per entrambe entrerà in vigore dalle 00:00 del 28 marzo fino al 16 maggio compreso il doppio senso di circolazione; divieto di...