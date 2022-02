Nord Sardegna, uccide il suocero a sprangate poi ferisce moglie e suocera

Porto Torres. Un ex poliziotto in pensione è stato ucciso a sprangate - in seguito ad una lite in famiglia - in via Principessa Giovanna a Porto Torres. L'omicidio è avvenuto ieri sera. Ad aggredire l'uomo è stato il genero, il quale avrebbe poi ferito la moglie e la suocera con la stessa arma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Porto Torres. Lo riporta L'Unione.