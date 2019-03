Nord Sardegna: tragico frontale, perde la vita un giovane di 27 anni

Sassari, 10 marzo 2019- Poco prima delle ore 21 di oggi, domenica 10 marzo, un ragazzo di 27 anni è morto in un tragico scontro frontale tra due auto, un’Alfa 146 e una Hyundai Accent.

Come riporta La Nuova Sardegna, il tragico incidente è avvenuto

alla periferia della città di Sassari, in Via Caniga, poco distante dagli uffici della Motorizzazione. Secondo i primi accertamenti la giovane vittima era uno dei passeggeri della Hyundai Accent, dove viaggiavano anche due bambini rimasti feriti. Sul posto i vigili del fuoco, la stradale e le ambulanze che hanno trasportato i feriti in ospedale. Notizia in aggiornamento