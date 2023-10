Nord Sardegna: successo per la prima mostra del bovino di razza Sardo Bruna

Ozieri. E’ stata un grande successo la prima Mostra regionale del bovino di razza Sardo Bruna iscritto al Libro genealogico organizzata da ANACLI, AARSardegna e Comune di Ozieri che si è svolta nelle giornate di sabato e domenica.

"Un bilancio quindi più che positivo per gli allevatori che hanno fortemente voluto la manifestazione, che mancava da circa 50 anni, e la risposta più evidente è stato il pubblico, composto prevalentemente da addetti ai lavori, che ha gremito stalle e gradinate nelle due giornate. Il concorso, giudicato da Salvatore Contini assistito da Giovanna Rosa Uras, ha visto la vittoria di Spanu Salvatore di Ozieri che si è aggiudicato il premio come campione junior, Saderi Fabiana di Fordongianus nella categioria Campionessa Junior e Canu Adriano di Pattada nella categoria Campionessa Senior. Manca Manuele di Suni si aggiudica il Premio come migliore Allevamento. Ma anche gli allevatori Bandinu Pietro di Telti, Doppiu Salvatore di Villanova Monteleone, Ogana Giovannina di Mores e la Soc. Agr. Mario Antonio Regaglia e Maria Rita Ogana di Pattada hanno fatto bella figura con gli animali presentati alla competizione", si legge nella nota stampa.

"La manifestazione ha inoltre visto la presenza di una rappresentanza di allevatori delle razze da carne: Marco Asara di Olbia, Murineddu Antonio Italo di Sassari, Carta Francesco di Bortigiadas, Cossu e Campus di Osilo, Usai Giovanni Maria di Olbia e Decandia Eredi di Calangianus. Grande soddisfazione da parte di vertici dell’AARSardegna che proprio nel corso di una riunione con gli allevatori della SardoBruna tenutosi a Ozieri all’inizio dell’anno avevano preso l’impegno di valorizzare maggiormente la razza anche con l’organizzazione di un concorso riservato alla Sardo bruna".

“Noi non possiamo che essere più che soddisfatti di come sia andata questa manifestazione, ha dichiarato il Presidente AARSardegna Luciano Useli Bacchitta. Gli ottimi animali presentati, il grande calore del pubblico e la forte motivazione degli allevatori sono per noi elementi che ci fanno esprimente un giudizio più che positivo alla manifestazione.” Come Associazione, prosegue Aldo Manunta direttore AARSardegna, puntiamo alla valorizzazione del patrimonio zootecnico isolano con un occhio di riguardo alle biodiversità isolane come la Sardo Bruna che proprio ad Ozieri ha mosso i primi passi. Questa prima mostra siamo convinti sia una miliare nel percorso di valorizzazione di questa razza che è un patrimonio inespresso della nostra isola".