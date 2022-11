Nord Sardegna, spaccio di droga: giovane in arresto

Porto Torres. Un 25enne è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di marijuana. Il giovane - già noto alle forze dell'ordine - "durante un normale servizio di perlustrazione dei militari è stato visto camminare in via Principe di Piemonte e Porto Torres con uno zaino in spalla e alla vista dei carabinieri ha tentato di dileguarsi nelle vie adiacenti, occultando lo zaino tra due macchine parcheggiate".

Prosegue la nota dei militari: "Durante la perquisizione sono stati rinvenuti 227 grammi di marijuana e dei ritagli di buste che avrebbero potuto essere utilizzati per il confezionamento della sostanza. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto con obbligo di dimora con permanenza presso il proprio domicilio dalle 19 alle 6", conclude la nota.