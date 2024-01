Nord Sardegna: sequestrati 12 kg di alimenti sospetti

Alghero. Carne, latticini e semi non identificati, sono stati sequestrati dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) in servizio presso l’aeroporto di Alghero, “Riviera del Corallo”, unitamente ai militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Alghero a due passeggeri provenienti dall’Albania e dal Senegal.

Si legge nella nota ADM: "Costantemente impegnati nel contrasto all’introduzione di prodotti privi di certificazione sanitaria e di origine, l’attività antifrode dei funzionari ADM e delle Fiamme gialle, ha portato al sequestro di Kg. 8,6 di carne, kg. 2,3 di latticini e di kg 1 di semi non identificati, privi, per gli alimenti, di confezione e di etichettatura, e per i semi provvisti della certificazione fitosanitaria. Il sequestro amministrativo cautelare, in attesa del parere igienico-sanitario dell’Autorità sanitaria competente, ovvero l’Ufficio del Fitopatologo Regionale, è stato necessario poiché i semi provenivano dal Senegal, da cui è vietata l’importazione senza certificazione fitosanitaria che ne attesti la specie e l’origine e che certifichi che i prodotti vegetali rinvenuti soddisfino tutte le condizioni previste da Regolamento UE 2016/2031 e dal Regolamento UE 2017/625 per l’introduzione nel territorio dell’Unione Europea".

"Per quanto riguarda i prodotti di origine animale (carne e latticini), rinvenuti al seguito di un passeggero proveniente dall’Albania, questi sono stati sequestrati e confiscati ai fini del loro smaltimento ai sensi del Reg. Delegato (UE) 2019/2122 e del Decreto del Ministero della Salute 10 marzo 2004", conclude la nota.