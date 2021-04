Nord Sardegna, in totale 233 positivi: 18 persone negativizzate

Alghero. Continuano a migliorare i dati riguardo i positivi nella città di Alghero. A darne notizia su Facebook il primo cittadino Mario Conoci: "In totale stando ai dati che mi ha comunicato l'Ats ieri, i cittadini positivi sono 233, 21 sono i ricoverati mentre le persone negativizzate sono 18. Sono aumentate le persone in quarantena, attualemnte 197 (+37 rispetto il dato precedente). Continua spedita la campagna di vaccinazione: oggi è toccato ai nati nel 1956/1957. Per ricevere la somministrazione del vaccino anti Covid-19, i cittadini nati in questi anni dovranno presentarsi al centro vaccinale del Mariotti muniti di tessera sanitaria e documento di identità. Non è necessaria alcuna prenotazione", conclude la nota del sindaco Conoci.