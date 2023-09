Nord Sardegna, appartamento in fiamme: 65enne tratto in salvo

Bianca

Olbia: strada scolastica in via Vicenza

Olbia. Dopo l'istituzione - qualche anno fa - della strada scolastica in via Nanni e lo scorso anno in via Gennargentu, ecco che arriva la chiusura quotidiana di via Vicenza, nel tratto compreso tra via Svizzera e via Ferrara, dalle ore 07:45 alle or...