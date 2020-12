Nord Sardegna, Addis: “procedimento disciplinare per medici ‘No Vax'”

Sassari, 29 dicembre 2020 – Il Presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Sassari Nicola Addis ha dichiarato – con le parole che seguono sotto – che al momento l’unica soluzione possibile per poter sconfiggere il virus rimane il vaccino. Ha poi concluso – in maniera molto chiara – la sua posizione e la posizione dell’Ordine dei Medici riguardo i medici “No Vax”.

“Ho preso sempre posizione sulla necessità di fare i test anti Covid al maggior numero di cittadini, proponendo anche al Presidente della Regione di sottoporre a tampone tutta la popolazione sarda. Per la stagione turistica che stava per iniziare ci saremmo presentati al mondo come Regione certificata COVID FREE. All’apertura delle scuole ho contestato la sola volontarietà e non l’obbligo dei test per il personale scolastico”.

“Ovviamente solo raccomandazioni! Sui vaccini il problema è diverso e più serio. Tutti gli anni, sui media, vista la pericolosità dei virus influenzali, ho sempre raccomandato di effettuare la vaccinazione anti influenzale. Ora, in una situazione drammatica come questa pandemia da COVID-19, con la strage che continua, finalmente s’intravede una luce oltre il tunnel, una speranza, in questo momento l’unica, rappresentata dal vaccino”.

“Tutti gli anni durante la giornata del Medico, ai giovani medici che pronunciano il giuramento professionale, ricordo sempre che l’Ordine dei Medici di Sassari, storicamente, ha preso una posizione chiara nei confronti dei Medici NO Vax: essi sono fuori dall’Ordine ovvero fuori dalla professione. Ai cittadini posso solo raccomandare la vaccinazione, ai Medici invece lancio un avvertimento: se all’Ordine arrivasse qualche segnalazione che un Medico assume pubblicamente posizioni “NO Vax” o sconsiglia la vaccinazione senza un valido motivo, verrà sottoposto a procedimento disciplinare”.