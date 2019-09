Luogosanto: con Radio Queen tributo al mitico Rock

Luogosanto, 8 settembre 2019- La Fèsta di Santu Gjasèppa e i tre giorni centrali della Fèsta Manna di Gaddura si chiudono degnamente con unʼaltra serata allʼinsegna della buona musica: la cover band dei Radio Queen farà il suo tributo al leggendario gruppo rock inglese invitando la piazza a cantare insieme a squarciagola.

Domani, 9 settembre, alle ore 22 appuntamento con il sound inconfondibile e lo stile glam della rock band britannica dei Queen. Stile che non è passato inosservato in Sardegna: diverse sono infatti le tribute band presenti nella nostra isola. Tra queste, i Radio Queen.

Il gruppo, composto da cinque ragazzi, nasce nel 2011, ma si mostra ufficialmente al pubblico nel 2012. La voce e i baffi ispirati a quelli che divennero il tratto distintivo di Freddie Mercury sono quelli di Daniele Cadelano, mentre chi scandisce il tempo é Tore Atzeni con la batteria. Invece al basso, alla tastiera e alla chitarra troviamo rispettivamente Valerio Pisu, Antonio Cardia e Valentino Barella.

“La nostra band – racconta Tore Atzeni – è stata formata da cinque fans sfegatati dei Queen con lo scopo di condividere la passione comune nei confronti di questo gruppo. L’idea esisteva da tanto, ma abbiamo dato vita al gruppo solo qualche anno fa, quando abbiamo avuto le idee chiare su come rendere omaggio ai Queen”.

Quella del nome è stata una scelta elaborata: “Volevamo un richiamo al titolo di una delle canzoni più rappresentative dei Queen, e la scelta è caduta su Radio Ga Ga – spiegano i membri della band. – Poi, come una radio manda in onda i successi del momento, noi suoniamo i successi del gruppo che rappresentiamo, chiaramente inserendo il nome Queen per dare un riferimento preciso al tributo”.

La fortissima passione verso una delle band più influenti della storia della musica, ha portato i cinque musicisti a credere che fosse importante omaggiarla e ricordarla in giro per la Sardegna. I ragazzi si esibiscono infatti nelle piazze e nei locali di tutta l’Isola.

Il concerto è voluto, organizzato e finanziato dal Comitato “Festa Manna 2019 Fidali 1975” con il patrocinio del Comune di Luogosanto. Ingresso libero. Prenotazione non necessaria.Per ulteriori informazioni contattare il Comitato su Facebook @reginadigallura o al numero 3461399368.