La Sardegna è tra le mete delle vacanze nel 2025

Olbia. La Sardegna tra le mete delle vacanze 2025, secondo il report pubblicato sul prestigioso Financial Times che dedica il prossimo autunno alla nostra isola consigliando i mesi di ottobre e novembre come periodo e meta per riscoprirne storia e località.

"Sole, mare e storia in Sardegna a fine ottobre, persino a novembre, quando il mare intorno alla Sardegna è ancora caldo. I superyacht estivi non ronzano più lungo la costa ricca di spiagge dell'isola, - recita il testo della rivista - rendendo questo il momento perfetto per scoprire i suoi siti fenici e romani, templi, anfiteatri, necropoli e misteriosi villaggi fortificati costruiti durante la "civiltà nuragica" del II millennio a.C.".

"Il classicista e guida escursionistica di origine britannica, residente in Grecia, Rupert Smith indossa la sua erudizione alla leggera, guidando viaggi senza pretese e intellettualmente stimolanti per piccoli gruppi, - prosegue il Financial Times Aspettatevi hotel modesti, ristoranti superbi (non del tipo stellato Michelin) e un occhio da gazza per l'insolito, che - in questo nuovo itinerario autunnale - include alcune deviazioni secondarie per scoprire la tradizione vivente della pittura murale della Sardegna".