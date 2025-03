La nuova voce dei Tazenda arriva da Padru

Padru. Dalla Sardegna alla conquista dei palchi che ospitano non solo musica, ma note, emozioni e talenti. Serena Carta Mantilla, in arte Serena Carman sarà la nuova voce dei Tazenda.

Motivo di orgoglio per tutta l'isola, la giovane artista originaria di Sassari, che vive da diversi anni a Padru riceve un grosso in bocca al lupo dal primo cittadino Antonello Idini: "Io, insieme con tutti i cittadini del Comune di Padru, non possiamo che essere orgogliosi dei suoi grandissimi risultati in ambito musicale. Serena, che già da diversi anni vive nella frazione di Sozza a Padru, ha sempre messo a disposizione di tutti gli allievi della nostra Scuola Civica di Musica la sua competenza musicale e la sua grande preparazione".



"La sua voce non è apprezzata solamente da tutti noi, ma anche dai più grandi artisti del panorama musicale nazionale. Lo studio, la costanza, la passione e il merito ripagano sempre,Complimenti Serena, sei un orgoglio per tutti noi" - conclude Idini.