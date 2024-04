Internet senza linea fissa: ecco le alternative

La Sardegna è una delle regioni italiane in cui la banda ultralarga nei piccoli Comuni stenta a decollare. Tanto che il piano nazionale per portare Internet veloce nelle “aree bianche” (cioè nelle zone meno densamente popolate e le società di telecomunicazioni sono meno propense a investire) procede con il freno a mano tirato.

A suonare il campanello d’allarme è la Corte dei Conti, secondo cui il tasso di avanzamento della posa della fibra FTTH (Fiber-to-the-home) nelle zone dell’isola più lontane dalle città non supera il 50%, sebbene la scadenza per il completamento del piano avanzi a grandi passi ed è fissata per settembre 2024.

Per quanto la fibra ottica garantisca al momento le migliori performance di navigazione, si sta imponendo sempre più sul mercato un’alternativa appetibile per i consumatori costretti ad affidarsi ad internet senza linea fissa: si tratta della tecnologia wireless FWA. Ecco una mini guida degli esperti di Segugio.it per capire cos’è questa soluzione, quali sono i suoi benefici e come riconoscere le offerte più convenienti tra quelle proposte dalle compagnie di telecomunicazioni.

Tecnologia FWA: cos’è e come funziona

La FWA, acronimo di “Fixed Wireless Access”, è definita anche “fibra misto radio” perché propone un collegamento misto: prevede, cioè, che la fibra ottica arrivi fino all’antenna dell’operatore più vicina alla propria abitazione. Da qui, per il cosiddetto “ultimo miglio”, il segnale si sposta tramite la rete wireless 4G o 4G+ (e in futuro sempre più il 5G) fino a raggiungere il modem che si trova in casa dell’utente, così da diffondere il segnale ai dispositivi al suo interno.

Ecco perché, per il corretto funzionamento della FWA, è indispensabile l’installazione di un’antenna (collegata al modem router) sul balcone o sul tetto di casa allo scopo di ricevere le frequenze radio.

FWA, performance di navigazione simili alla linea fissa

La tecnologia FWA piace sempre più ai consumatori sardi perché assicura Internet veloce anche in quelle località dove la fibra ottica FTTH è ancora un miraggio e il divario digitale una (amara) realtà.

Il suo principale vantaggio è garantire prestazioni di navigazione equiparabili a una connessione fissa (fino a 1 Gbps in download), pur in assenza del tradizionale allaccio telefonico.

Un altro punto di forza è la convenienza. Le offerte Internet senza linea fissa sono più economiche rispetto ai pacchetti fibra: la spesa media si aggira sui 24,28 euro al mese, a cui aggiungere (di solito) 12 euro di attivazione.

Setacciando il comparatore di Segugio.it per offerte Internet casa, la migliore offerta FWA attivabile a Olbia tra quelle proposte dagli operatori telefonia e Internet partner ad aprile 2024 prevede un costo di 24,90 euro al mese, con chiamate illimitate incluse e una speciale promozione che consente di avere due mesi gratuiti, ma la sottoscrizione del contratto deve avvenire entro il 30 aprile 2024.

Confronto online delle offerte, via del risparmio

Il crescente interesse dei consumatori per la tecnologia FWA ha fatto moltiplicare le offerte Internet casa senza linea fissa messe in catalogo dagli operatori delle telecomunicazioni. Ecco perché, alla luce dell’ampio ventaglio di tariffe disponibili sul mercato, gli esperti di Segugio.it consigliano di verificare sempre la copertura di rete all’indirizzo della propria abitazione prima di procedere con l’attivazione di qualsiasi offerta Internet casa.

La verifica della copertura di rete, che è gratuita e può essere compiuta in una manciata di click accedendo al sito internet dell’operatore scelto, permette di avere un’idea della velocità massima di navigazione che si possa raggiungere nella zona dove si abita.