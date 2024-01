Caro benzina: ad Olbia i prezzi più alti della Gallura

Olbia. Il caro benzina ritorna puntuale dopo il pit stop delle festività. Le famiglie ancora una volta dovranno fare i conti con questi aumenti che porteranno ad una rivalutazione sull'utilizzo dell'auto o di metodi di trasporto alternativi. Ad oggi l'Isola è la regione con i prezzi più alti per quanto riguarda la benzina e il carburante in generale. Mediamente, secondo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio è di 1.781, per il gasolio; mentre per la benzina sale a 1.821. Meno caro è il Gpl, che è di 0,831 al litro.

Stando ai prezzi aggiornati al 26 gennaio, sul sito Komparing, prendendo in esame la città di Olbia, la città è più cara del resto della Gallura per fare rifornimento,seguita dalla Maddalena, mentre Tempio di contro ha il primato al ribasso.

Non ci resta che attendere qualche intervento che possa calmierare i prezzi , al di là del bonus carburante, per evitare che l'aumento delle materie prime continui ad incidere in maniera importante sul budget delle famiglie isolane.