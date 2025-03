Golfo Aranci, pescato illegale: sequestrati 200 kg di gamberi pregiati

Golfo Aranci. Rimane alta l'attenzione sul contrasto al fenomeno della pesca illegale nel territorio di competenza della Direzione Marittima del Nord Sardegna: questa volta, i militari dell'Ufficio circondariale marittimo di Golfo Aranci hanno focalizzato i controlli sulla tipologia delle specie catturate da un peschereccio di Mazara del Vallo nelle acque del Tirreno centro-settentrionale (G.S.A. 9).

L'operazione, segue quelle già condotte nei giorni precedenti mediante l'impiego di mezzi navali e aerei e, nell'occasione, si è sviluppata a seguito di un controllo a bordo di un motopesca giunto nelporto di Golfo Aranci per il fine settimana: in particolare, i militari hanno accertato la cattura non consentita di 172 kg di gambero rosso e di 52 kg di gambero viola, specie ittiche pregiate e di elevato valore commerciale che, tuttavia, sono soggette a stringenti politiche di controllo dei rispettivi stock (quote assegnate a ciascuna unità da pesca in una determinata area).

L'assenza di autorizzazione alla cattura di tale specie ha avuto, come conseguenza, il sequestro amministrativo dell'intero prodotto, l'elevazione di una sanzione amministrativa nei confronti del Comandante del peschereccio e la decurtazione dei punti a quest'ultimo e alla licenza da pesca.