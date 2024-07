Golfo Aranci, grande successo per il venerdì caraibico sotto le stelle

Golfo Aranci. Un’altra serata di divertimento firmata Golfo Aranci Mon Amour è stata protagonista del ciclo di eventi della stagione nella cittadina di mare, attirando turisti e abitanti dalle zone limitrofe per trascorrere insieme ore di spensieratezza, godendo del buon cibo proposto grazie alla festa del gusto e della coinvolgente musica latina con le sue danze caratteristiche. La Festa del Gusto Internazionale è iniziata giovedì 11 e si concluderà stasera, sempre in Piazza Cossiga. Tra le novità di quest'anno: lo stand della cucina giapponese (per la prima volta in Sardegna) e quello dedicato alla pasticceria belga, con golosissimi waffel, pretzel, senza dimenticare la celebre birra belga.

Venerdì 12, tutto ciò ha sposato uno strepitoso cocktail caraibico in piazza. Ma non solo, in quanto serata appartenente al ciclo degli eventi dedicati ad ogni venerdì del mese per far festa a tema, è stata l’occasione per vivere una serata indimenticabile tra ritmi e colori caraibici lungo le vie di tutto il paese. Sei le postazioni con musica latina, balli scatenati e spettacoli delle varie scuole di danza locali, con la presenza dei maestri più rinomati dell’Isola, che si sono esibiti in Piazza regalando ai presenti un gran finale. Grande successo e partecipazione anche per questo secondo appuntamento del venerdì di balli caraibici sotto le stelle, in una cornice suggestiva che solo Golfo Aranci sa regalare. Prossimo appuntamento venerdì 19 luglio per la serata a tema “Musica anni ‘90 e 2000”. Ancora una volta sei postazioni in via Libertà e sul Lungomare, con spettacolo finale in piazza per fare un tuffo nel passato e rivivere gli emozionanti ricordi di quelli anni.