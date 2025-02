Giampaolo Barceloneta e gli agenti 0010 dalla Sardegna a Sanremo

Sanremo. Il Festival di Sanremo sta per iniziare e gli Agenti 0010 sardi del programma tv in onda sull'emettitente regionale Catalan, della famiglia Giorico, saranno protagonisti per tutti i cinque giorni del Festival della Canzone Italiana. Gli 0010 inviati e giornalisti sono stati selezionati e invitati a fare parte della giuria che valuterà le canzoni in gara, e lo faranno con i 3 inviati sul posto Giampaolo Barceloneta giornalista e cantante, Gianni Careddu Panu giornalista e, in via eccezionale l'infiltrato per l'occasione, il Cabaretista, cantante e autore Alverio Cau, che seguiranno tutti i giorni l’evento più atteso della musica italiana e non solo.

Gli Agenti 0010 a Sanremo faranno parte della Giuria della Sala Stampa, TV e Web di Sanremo 2025. Gli stessi intervistati non rilasciano nessuna intervista in merito cosi come impone il regolamento "non smentiano e ne confermiamo"..."lo saprete solo alla fine se è vero"...Queste sono le loro parole. Appuntamento da martedì 11 febbraio a sabato 15, che successivamente racconteranno il tutto con uno speciale tv che andrà in onda al rientro da Sanremo sull'emittente Catalan TV con la regia di Roberto Lampis raccontando il Festival giorno dopo giorno.