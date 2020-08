Geovillage: Pro Recco presenta i pluricampioni della pallanuoto

Olbia, 25 agosto 2020 – Speciale mattinata oggi nella piscina olimpionica del Geovillage di Olbia con i pluricampioni della Pro Recco Waterpolo.

La squadra ligure di pallanuoto, campione d’Italia in carica, con ben 33 scudetti di cui 13 consecutivi, 14 Coppe Italia, 8 Len Champions League, 6 super coppe Len e 1 Lega Adriatica, è ad oggi la più titolata del mondo in questa affascinante disciplina sportiva.

La pallanuoto è uno sport che richiede tanta prestanza fisica, vita sana, allenamenti e disciplina, ma prima di tutto tanta acquaticità con amore per il nuoto e per l’acqua alta, senza paura fin da bambini.

Ed è proprio con i bambini che i super campioni questa mattina, nella splendida cornice del GeoVillage Sport & Wellness Resort di Olbia, hanno voluto festeggiare il loro arrivo in città per un ritiro sportivo.

La squadra del piccolo Comune di Recco rimarrà fino al prossimo 4 settembre poi gli atleti cominceranno il campionato che li vedrà fortemente impegnati in una stagione che si preannuncia difficile a causa delle ormai note vicende del Covid-19.

L’evento è stato organizzato a bordo piscina rispettando le disposizioni di sicurezza anticovid. Perché certe scelte, anche quelle per un ritiro sportivo, oggi devono essere fatte optando per la massima sicurezza anche nel rispetto dei protocolli anticoronavirus.

Ad accogliere i campioni il direttore del Geovillage, Fabio Docche, che ha voluto salutare così la squadra: “Un grande benvenuto ai giocatori della Pro Recco. Siamo veramente orgogliosi di ospitare una squadra prestigiosa nel loro ritiro qui da noi. Sono felicissimo che tutti i nostri bambini del camp sportivo siano presenti oggi per assistere alla presentazione della squadra perché lo sport è fondamentale per la crescita di tutti i ragazzi. Come tutti sanno, la nostra struttura lavora tantissimo con i ritiri sportivi e con lo sport in generale, siamo felici di poter ospitare la squadra che quest’anno per il proprio ritiro ha scelto il Geovillage”.

Anche i bimbi iscritti al camp trascorrono le loro giornate in ambienti sanificati, con misurazione della temperatura quotidiana all’ingresso del Geovillage e seguendo, tutte le disposizioni anticovid. Per loro incontrare i campioni d’Italia di pallanuoto, accompagnati dal loro allenatore argentino Gabi Hernandez, è stato veramente emozionante.

Presente alla mattinata anche l’assessore al turismo del Comune di Olbia, Marco Balata, che ha voluto salutare in particolar modo il presidente della squadra Pro Recco, Maurizio Felugo, a cui è legato anche da una amicizia.

L’assessore Balata lo ha ringraziato per aver scelto Olbia come sede per il ritiro della squadra ligure: “Il presidente ha voluto fortemente il ritiro nella città di Olbia e lo ringrazio insieme al mister Gabi Hernandez, perché nonostante i numerosi attacchi mediatici che l’Isola sta subendo in questi giorni per via del Covid- 19, loro hanno deciso di confermare ugualmente il ritiro in città”.

È la dimostrazione che rispettando i protocolli anticovid, così come è successo nei giorni scorsi per il Festival Mirtò, si può tranquillamente combattere il Covid-19 tenendo l’attenzione comunque alta. – ha dichiarato Balata. – Non è questo il momento per le polemiche, ma non accetto l’attacco mediatico che la Sardegna sta subendo da metà agosto in poi, sembra quasi che bisognava trovare per forza un capro espiatorio e lo hanno voluto trovare nell’isola. Non accetto che la stampa nazionale voglia far passare tutta l’Isola come un focolaio perchè i dati reali dei positivi sono diversi da quelli che vogliono insistentemente presentarci”.

Durante la mattinata gli atleti hanno riscosso tanti apprezzamenti tra il pubblico presente, non solo per la loro bellezza, ma anche per la loro semplicità e simpatia. Dopo la presentazione i campioni si sono esibiti in qualche tuffo e gioco di squadra. Stasera subito al lavoro.