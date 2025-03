Gallura, nasce ufficialmente la nuova Provincia: operativa dal 1 aprile

Olbia. A partire dal 1° aprile 2025, la Città metropolitana di Sassari e la Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna saranno ufficialmente operative.

Il passaggio è stato sancito con un decreto firmato dalla presidente della Regione Alessandra Todde, che dà attuazione concreta alla delibera della Giunta regionale approvata lo scorso febbraio.

Si tratta di un cambiamento importante per il nord Sardegna: tutto ciò che prima faceva capo alla Provincia di Sassari – beni, uffici, dipendenti e attività – viene ora suddiviso tra i due nuovi enti. Questo passaggio si inserisce nel più ampio processo di riforma territoriale avviato dalla Regione per ridisegnare la mappa delle autonomie locali.

Secondo quanto stabilito dal decreto, i beni mobili e immobili saranno assegnati in base alla posizione geografica. Il personale amministrativo sarà distribuito tra i nuovi enti tenendo conto delle esigenze organizzative e dei confronti avuti con i sindacati. Anche le quote di partecipazione in società pubbliche, come la Multiss S.p.A., e le risorse finanziarievengono ripartite in base ad accordi formali già sottoscritti tra la Città metropolitana e la nuova Provincia gallurese.

Il trasferimento dei beni sarà completato con ulteriori decreti, ma è già stato stabilito che non ci saranno costi aggiuntivi per lo Stato o per i cittadini: il passaggio di proprietà è infatti esente da tasse.

Con l’entrata in vigore del nuovo assetto, cesserà anche l’incarico del Commissario straordinario della Provincia di Sassari, che fino a oggi aveva guidato l’ente in attesa della riforma.

Il decreto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet dell’amministrazione regionale.