Gallura, Can Yaman in vacanza in Sardegna: le fan pazze di lui

Costa Smeralda. Il famoso attore turco, protagonista della serie "Viola come il mare" ed ex fidanzato della conduttrice televisiva e radiofonica Diletta Leotta, si è concesso qualche giorno di vacanza nella nostra Isola, precisamente a Poltu Quatu, con alcuni amici, partecipando a party esclusivi.

Sin dal giorno del suo arrivo in Sardegna, però, le fan non lo lasciano in pace e hanno letteralmente inondato i social con foto e video insieme a lui, che appare sempre sereno e contento di mettersi in posa con chi lo segue.

Come sempre quando si tratta di vip scoppia la polemica sulla privacy e in molti si lamentano delle ammiratrici che lo seguono ovunque vada senza lasciargli un minuto di tregua: "trovo di cattivo gusto e poco rispettoso riprenderlo in momenti in cui non sa di essere ripreso" scrive una ragazza su twitter, ma il bellissimo Can non sembra turbato e con piacere accoglie le richieste dei suoi fan.